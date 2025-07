Piastri zajel nejrychlejší kolo v historii Spa. Na nejhorší trati, na které lze získat pole position, směje se

Oscar Piastri odstartuje do sobotního sprintu z prvního místa. Jeho kolo v SQ3 bylo nejrychlejší v historii okruhu Spa.

Oscar Piastri získal pole position pro sprint. Odstartuje z prvního místa, takže můžeme hovořit o pole position, ale mezi skutečná pole position se to sprintové nepočítá.

Jeho čas 1:40.510 se novým neoficiálním rekordem. Až do dneška ho držel Lewis Hamilton, který v roce 2020 zajel v kvalifikaci čas o 0,742 sekundy pomalejší!

„Red Bull je rychlý na rovinkách. To nám zkomplikuje život, protože Spa je pravděpodobně nejhorší trať, kde se dá získat pole position!“ řekl Piastri po kvalifikaci pro Sky Sports.

Pokud Australan udrží první místo i za první zatáčkou, bude to on, kdo bude v prvním kole všem rozrážet vzduch. Jezdci za ním budou moci naopak využít vzduchového pytle.

„Myslím, že tempo vozu je opravdu silné a dnes jsem se cítil dobře, takže doufám, že zítra budeme mít dobrý den.“

„Bylo to dobré kolo. V SQ2 jsem se trochu vyděsil, když mi smazali kolo, ale auto bylo celý den skvělé. Mám pocit, že se mi podařilo zajet spoustu dobrých kol. Díky týmu bylo auto skvělé.“

„Tuhle trať miluju. Je to moje nejoblíbenější trať v roce. Možná mi to dalo pár desetin navíc. Když se auto chová tak dobře jako dnes, je to radost.“

Norris třetí

Lando Norris skončil v kvalifikaci na třetím místě.

„Asi jsem nebyl dost rychlý. Nebylo to nejčistší kolo, ale i tak je to velký rozdíl oproti vedoucímu jezdci,“ řekl Norris.

„Nejsem příliš zklamaný, je to jen sprint, takže to není největší problém, ale je třeba na něčem zapracovat. Je teprve pátek, takže se tím příliš netrápím. Samozřejmě nejsem nejšťastnější, ale prostě musím dnes večer ještě trochu zapracovat, to je vše.“