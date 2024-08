Piastri za sebe nechává mluvit činy, říká jeho manažer Webber

Přestože má za sebou Oscar Piastri v F1 teprve sezonu a půl, už má na svém kontě šest pódiových umístění a hlavně triumf z letošní GP Maďarska, byť se kvůli týmové režii McLarenu neobešel úplně bez kontroverzí. Ani to však Piastriho dosavadní výsledky nesnižuje.

K působení Piastriho v královně motorsportu se nyní vyjádřil vítěz devíti velkých cen Mark Webber, který je zároveň krajanem a manažerem mladého závodníka McLarenu.

„Je příjemné s ním úzce spolupracovat," řekl Webber pro web PlanetF1.com.

„Je to zjevně velmi výjimečný talent. Ví, co musí do budoucna udělat, aby se jeho talent nadále rozvíjel. Moc dobře si je vědom toho, že činy mluví hlasitěji než slova, a podle toho funguje,“ prohlásil bývalý pilot Jaguaru či Red Bullu na adresu Piastriho.

„Má za sebou velmi speciální začátek kariéry v F1. V prvních dvou či třech řadách na startovním roštu jsou všichni jezdci velmi zkušení a zejména s ohledem na to, jak jsou současné vozy citlivé a jak těsné jsou rozdíly, si zaslouží uznání za to, že dokáže být vpředu týden co týden,“ pochválil Piastriho Webber.