Piastri vysvětlil pozávodní taneček. Už to neudělám, slíbil

Oscar Piastri neměl ideální kvalifikaci. Do závodu odstartoval ze čtvrtého místa. Jeho týmový kolega se ale po souboji s Verstappenem propadl. Piastri si pak poradil s Antonellim i s Verstappenem a dojel si pro třetí vítězství v řadě.

Po závodě předvedl krátký tanec.

Šlo o sázku s hráčem amerického fotbalu Justinem Jeffersonem, který hraje na pozici wide receivera (chytajícího hráče) za tým Minnesota Vikings v NFL. Jefferson se proslavil také svým tanečním stylem „griddy“, který se Piastri pokoušel napodobit.

„Byl to pokus o griddy. Jak je patrné, tak špatně provedený,“ řekl Piastri, kterého cituje Motorsport.com. „Ve čtvrtek jsem potkal Justina Jeffersona, který griddy proslavil po celém světě, a já se s ním hloupě vsadil, že když vyhraju závod, udělám jeden pro něj.“

„Po včerejší kvalifikaci jsem si říkal, že to určitě nebude potřeba, takže to byl můj první pokus o griddy v přímém přenosu v televizi. Zůstal jsem věrný sázce, ale je to poprvé a naposledy, co mě vidíte to dělat.“

Jefferson na klip, v němž Piastri předvádí taneční pohyb, rychle zareagoval a na X napsal: „OSCARRRRRR!!!! LETS GOOOOO.“

Jefferson o několik dní dříve navštívil stadion Hard Rock a absolvoval „Hot Lap“, kdy jezdci F1 vozí po okruhu známé osobnosti.

„Tohle v závodění ještě nikdo neudělal. Ty budeš první,“ řekl Jefferson poté, co Piastriho naučil svou pověstnou oslavu po touchdownu.

„No, když to udělám tento víkend, udělám to pro tebe,“ odpověděl Piastri.