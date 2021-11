Piastri věděl, že má malou šanci na sedačku ve F1. Za místo rezervního jezdce je rád

Australan je členem Jezdecké akademie Alpine, francouzský tým minulý týden oznámil, že vedoucí muž průběžného pořadí formule 2 bude příští rok oficiálním rezervním jezdcem týmu.

Tento týden se také zaplnilo poslední volné závodní místo ve F1 pro sezónu 2022, když Alfa Romeo oznámila angažování čínského závodníka Kuan-jü Čoua, kterému v průběžném pořadí F2 patří se ztrátou 36 bodů druhé místo.

„Upřímně nevím, zda můj management s někým mluvil nebo ne. Já osobně s nikým z Alfy nemluvil,“ řekl Piastri.

„Od začátku jsem věděl, že šance je velmi malá, takže jsem nikdy nebyl úplně přesvědčen o tom, že to vyjde.“

Čou ve F2 závodí třetím rokem, zatímco Piastri letos do kategorie přestoupil jako šampion FIA formule 3. Příští rok už ve F2 Piastri nechce závodit, připouští proto možnost, že příští rok se bude věnovat jen své práci u Alpinu. Francouzská stáj má pro něj připravený rozšířený testovací program, Australan by se měl také objevit ve vybraných volných trénincích F1.

Piastri by podle svých slov „rád byl na startovním roštu F1“, je však rád, že zůstává členem skupiny Alpine.

„I kdyby to vyšlo, nevím, jak snadné by bylo to vyřešit. U Alpine ke mně v posledních dvou letech byli opravdu milí, hodně přispěli k mému závodění a já jim chtěl zůstat věrný.

„Kdyby byla sedačka u Alfy reálnější, kdo ví, zda by propojení mohlo pokračovat, nebo ne. Bylo by těžké to vyřešit. Samozřejmě bych rád byl na startovním roštu, z výsledku ale rozhodně nejsem zklamaný.“