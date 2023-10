Piastri: Uplatnění týmové režie v závěru GP Kataru mě překvapilo

Oscar Piastri přiznal, že ho překvapilo, když dal McLaren jeho kolegovi Landu Norrisovi příkaz, aby na něj neútočil.

Po Velké ceně Japonska se šéf McLarenu Andrea Stella nechal slyšet, že britský tým chce do budoucna minimalizovat využívání týmové režie.

Tento závazek však McLaren brzy porušil, když hned v následující GP Kataru, která se jela minulý víkend, k použití týmové režie přistoupil. Konkrétně tak nastalo v závěru závodu, kdy stáj z Wokingu na třetím místě jedoucímu Landovi Norrisovi nařídila, aby držel svoji pozici a neútočil na před ním jedoucího Oscara Piastriho.

Rozhodnutí týmu zaskočilo nejen Norrise, ale i Piastriho, kterému v danou chvíli přístup McLarenu hrál do karet.

„Abych byl upřímný, trochu mě to překvapilo,“ uvedl Piastri, kterého cituje web Motorsport.com.

„Přijal bych to, i kdyby to bylo naopak. Byly tam obavy ohledně pneumatik, traťových limitů a tak dále. Získat druhé a třetí místo bylo pro tým tím nejdůležitějším,“ dodal 22letý Australan.

Že hrály obavy o pneumatiky při rozhodování týmu hlavní roli, po GP Kataru potvrdil i šéf McLarenu Stella.

„Nezapomeňme, že se jelo na okruhu, kde Lando jezdil čtvrtý a kvůli defektu dojel až devátý (v roce 2021, pozn. red.), takže nechcete riskovat,“ vysvětlil Stella.

„Nechcete jezdce přimět k tomu, aby tlačili na pilu a aby pak dostali trest za porušování traťových limitů. Navíc by pak naplno používali obrubníky (riziko defektu, pozn. red.), jelikož je to způsob, jak jet rychleji. Doporučeli jsme jim tedy, aby se drželi mimo ně a dovezli vůz do cíle. Oba jezdci to velmi dobře pochopili a Lando byl v dojezdovém kole hodně spokojený a chválil tým,“ dodal Stella.