Piastri svým příchodem oživí McLaren, věří Norris

Lando Norris věří, že příchod Oscara Piastriho v příští sezóně formule 1 pomůže znovu "oživit" tým McLaren.

Piastri příští rok u týmu nahradí dalšího Australana Daniela Ricciarda, který tým předčasně opustil kvůli neuspokojivým výkonům.

Piastri je šampionem formule 3 z roku 2021 a formule 2 z roku 2021, kdy byl také členem juniorského programu týmu Alpine.

Kolem Piastriho bylo v posledních měsících živo, jelikož jak Alpine, tak McLaren prohlašovaly, že s ním mají platný kontrakt pro rok 2023. Celou záležitost musela vyřešit až Komise pro uznávání smluv, podle které Piastri patří McLarenu. Ten jej následně oznámil jako svého jezdce pro příští rok.

Piastri bude po Carlosu Sainzovi a Ricciardovi třetím týmovým kolegou Norrise u McLarenu.

„Jsem nadšený, protože budu znovu pracovat s jiným jezdcem, a to je pro mě vždy dobrá věc. Je na co se těšit, protože se můžete učit znovu od někoho nového. Stále jsou věci, které se od něj budu moci naučit, odjel spoustu dní v autě Alpinu,“ řekl Norris.

„Myslím, že to bude trochu odlišná situace, nemyslím si ale, že to bude taková velká změna. Není to tak, že by se všechno mělo předělat a my se budeme muset na věci dívat jinak.

„Cítím, že teď jsem v dobré pozici, protože mám pocit, že mi tým naslouchá a rozumí tomu, co od auta chci a nechci, to bude příští rok pokračovat.

„Jen nebudeme mít Daniela a chlapa, který měl zkušenosti s Alpinem (Renaultem) a který pracoval s mistrovským týmem Red Bull, to je jediné, co nebudeme mít. Budeme ale mít čerstvou krev, to vždy trochu oživí celý tým.“

Piastri během své první sezóny formule 1 zavítá na řadu okruhů, které pro něj budou nové.

„Ano, docela dost (nových okruhů pro něj). Nevím, kde všude testoval. Myslím, že jich projel docela dost, dokonce i ve formuli 2 jel na docela dost tratích, možná jen ne na těch světových v poslední fázi sezóny (v Americe a Asii, pozn. redakce). Myslím, že je to výzva, která čeká na každého jezdce v jeho první sezóně. Já to zažil v roce 2019 proti Carlosovi, ale on (Piastri) je dobrý pilot.“