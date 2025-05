Piastri: Současnou atmosféru v McLarenu si užívám

Během letošní GP Miami uplynul rok od chvíle, kdy se Mclaren dočkal prvního vítězství v rámci současné éry technických pravidel.

Vedle toho šlo do určité míry o moment zvratu, jelikož od té doby začaly oranžové monoposty přebírat nadvládu v F1, která na konci loňské sezony vyústila v zisk v Poháru konstruktérů a současnou dominanci v obou šampionátech.

„Myslím, že naše pozice je rozhodně jiná, než když jsme do Miami přijížděli vloni,“ uvedl současný lídr šampionátu a jezdec McLarenu Oscar Piastri, jehož slova cituje web GPBlog.

„Byl to pro náš tým tak trochu zlomový okamžik – v dobrém slova smyslu. V této sezoně jsme zatím nahoře, takže u nás vládne trochu jiná atmosféra, kterou si ale hodně užívám. Pokaždé, když začínáte závodní víkendu s vědomím, že máte velmi dobrou šanci vyhrát závod, tedy pokud odvedete dostatečně dobrou práci, je to vždy příjemná pozice,“ přiznal australský závodník, který má nyní v čele mistrovství světa 16bodový náskok před svým kolegou Landem Norrisem.

„Je to zábava, když jezdíte vpředu a vyhráváte závody. Snažím se tedy užívat si to co nejvíce to jde. Je za tím hodně tvrdé práce,“ dodal Piastri, jenž letos vyhrál čtyři z dosavadních šesti závodů.