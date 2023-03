Piastri slaví první postup do Q3, Norris lituje chyby

Oscar Piastri se ve druhé kvalifikaci ve formuli 1 dostal poprvé až do třetí části. Do Velké ceny Saúdské Arábie odstartuje pilot McLarenu z osmého místa.

McLaren se letos zatím výkonnostně trápí. Před dvěma týdny v Bahrajnu obsadil Piastri v kvalifikaci až osmnácté místo, jeho týmový kolega Lando Norris byl jedenáctý.

V závodě Piastriho zastavil ještě v počátku technický problém, Norris dojel s dvěma koly ztráty.

Dnes v Džiddě naopak oba piloti v kvalifikaci mířili mezi nejlepších deset, což potvrdil zejména třetí trénink, kde obsadili sedmé a osmé místo.

Piastri dokázal na výsledek z volného tréninku navázat a v kvalifikaci se dostat mezi deset nejrychlejších. V Q3 porazil Pierra Gaslyho a díky penalizaci Charlese Leclerca se posunul na osmé místo.

„Osmé místo na roštu! Bylo fajn dostat se do Q3. Jsem velmi šťastný, že jsem v nejlepší desítce, byla to dobrá zkušenost odjet všechny tři části kvalifikace. Nyní budeme tvrdě pracovat, abychom z této pozice vytěžili maximum a v zítřejším závodě dosáhli pozitivního výsledku,“ řekl Piastri.

Norris lituje chyby

Už v první části naopak kvalifikace skončila pro Norrise. Brit zpytuje svědomí, když jej chyba podle jeho slov připravila o šanci bojovat o Q3.

„Udělal jsem hloupou chybu. Je to zklamání, protože mě to stálo šanci dostat se do Q3. Auto bylo dobré a já se v něm cítil dobře,“ řekl Norris.

„Zítra to ale bude dlouhý závod a bude v něm spousta příležitostí, těším se na to. Snad se mi podaří napravit chybu a my se můžeme probojovat dopředu.“