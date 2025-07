Piastri si utahoval z Hülkenberga. Patnáct let na to čekal a pak dostane trofej z lega

LEGO je partnerem Formule 1 a dává si záležet, aby to bylo pořádně vidět. V Miami jsme viděli přehlídku jezdců, kteří se vydali na trať ve vozech vyrobených z lega. V Silverstonu byly z lega zase trofeje.

Jak před závodem uvedl web The Race, trofeje byly vyrobeny z běžných kostek, které si můžete koupit v obchodě. Například trofej pro vítěze se skládá z 2717 kostek. Trofeje pro druhého a třetího jezdce byly menší.

Téma se dostalo i na pozávodní tiskovou konferenci FIA. Leonid Kliuev z Grande Premio Brazil nejdříve položil otázku Piastrimu na úplně jiné téma. „Nepřipadá ti to trochu nekonzistentní, ten trest ve srovnání s Kanadou?“

Piastri dostal za porušení pravidel pod safety carem penalizaci 10 sekund a přišel o vítězství. Russell za zdánlivě podobný incident potrestán nebyl.

„Nevím, jak moc se to lišilo,“ reagoval Piastri. „Mohu se vyjádřit pouze k tomu, co jsem cítil, že jsem udělal... a měl jsem pocit, že to bylo v rámci pravidel, a už jsem to jednou v tom závodě udělal. Takže ano. Moc tomu nerozumím. Půjdu se na to podívat...“

Piastri pak možná chtěl téma zamluvit, a tak si vzal slovo.

„Mám také otázku na Nica. Jaký je to pocit po patnácti letech v F1 získat pódium (trofej), které je vyrobené z Lega a můžeš ho jen tak rozebrat?“ zeptal se Australan.

„Promiň. Cože?“ reagoval Hülkenberg.



„Je prostě vyrobená z Lega, které můžeš rozebrat a pravděpodobně si ho příští týden koupít.“

„Jo. Miluju Lego! Je to dobré. Moje dcera si s tím taky může hrát. Vždycky se na to musíš dívat z té lepší stránky. Ale víte, trocha stříbra nebo zlata by byla taky fajn, ale stěžovat si nebudu....“ reagoval Hülkenberg.

Když už je řeč o jeho dceři.... Minulý týden se proslavila videem, na kterém doplňuje přijmení všech jezdců.

A včera se samozřejmě objevilo také aktuální video: