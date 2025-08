Piastri si nemyslí, že by předjel Norrise, kdyby měl pár kol k dobru. Tým varoval oba jezdce, aby si dávali pozor

Piastri v závěru závodu dojížděl Landa Norrise, který jel závod jen na jednu zastávku. V úvodu předposledního kola Piastri v první zatáčce prudce zabrzdil a málem narazil do Landa Norrise. Nebylo to poprvé. Blízko ke kolizi byl také v Rakousku.

V televizním vysílání se pak objevila komunikace Piastriho závodního inženýra Toma Stallarda, který Australana varoval, aby příliš neriskoval.

„Upozornění bylo určeno oběma,“ řekl Stella oficiálnímu kanálu Formule 1. „Jednomu, aby se ujistil, že nebude příliš agresivně vjíždět dovnitř. Druhému, aby se při brzdění nepohyboval.“

„Bojují o vítězství, zatímco se snaží získat titul mistra světa, takže si myslím, že je fér, že se snaží ze všech sil. Ale vše by se mělo odehrávat v rámci našich principů a zachování dobrého závodění, což znamená, že oba jezdci McLarenu dojedou na prvním a druhém místě.“

Stella uvedl, že se týmu líbilo sledovat souboj mezi oběma jezdci. „Jsme McLaren Racing, jsme tu, abychom závodili. Dnes to byl skvělý závod.“

„Bylo to tvrdé, bylo to intenzivní. Dvě auta s téměř stejným tempem, která jela podle dvou různých strategií, které byly docela rovnocenné. A nakonec to skončilo velmi těsným závodem.“

„Je to první a druhé místo pro McLaren, takže to byl skvělý den. Je to také 200. vítězství pro McLaren, což mě velmi těší a jsem velmi poctěn, že jsem toho mohl být svědkem.“

Piastri je skeptický, že by Norrise předjel

„Věděl jsem ale, že to bude neuvěřitelně těžké, protože přiblížit se k vozu před sebou je jedna věc, ale pokusit se ho předjet je úplně jiný příběh,“ řekl Piastri, kterého cituje RaceFans.

„Věděl jsem, že ho doháním, když jsem měl čistý vzduch, ale jakmile jsem se přiblížil, bylo neuvěřitelně těžké zůstat dostatečně blízko. V prostředním sektoru je tolik zatáček, že občas máte pocit, že v některých odvedete lepší práci, ale v další za to zaplatíte, protože jste ještě blíž. Bylo to velmi těžké.“

„S tak dlouhými zatáčkami na konci kola to prostě zničí veškerý přítlak, který máte. Věděl jsem, že to bude neuvěřitelně těžké. I kdybych měl více kol, nejsem si jistý, zda by výsledek byl jiný. Ale rozhodně jsem se snažil.“

„V posledním kole se mi podařilo rozdíl opět rychle smazat. Ale jak jsem řekl, dostat se na šest nebo sedm desetin bylo možné, ale abych se dostal ještě blíž, potřeboval bych zbrusu nové měkké pneumatiky, abych mohl něco změnit.“

„Když jsem se přiblížil, bylo to vždy těžké. Ale nikdy nechcete nevyužít příležitost, o které si myslíte, že se naskytla, protože další už možná nepřijde. Musel jsem to zkusit.“

„S odstupem času se samozřejmě dá říct, že jsem možná měl počkat ještě jedno kolo, ale jsem přesvědčený, že i kdybych počkal ještě jedno kolo, nic by se nezměnilo.“