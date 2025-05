Piastri si dával v první zatáčce pozor na Verstappena

Ani čtvrtý závod F1 na okruhu v Miami kolem Hard Rock Stadium nevyhrál pilot startující z první řady, když Piastri do závodu vyrážel ze čtvrté pozice.

Už v prvním kole Australan přeskočil Norrise, který se po souboji s Maxem Verstappenem v první zatáčce propadl. Po virtuálním safety caru si poradil s Andreou Kimim Antonellim a ve 14. kole využil probrzdění Verstappena, aby se ujal vedení.

Následně už Piastri jen kontroloval vedoucí pozici a podmanil si třetí velkou cenu za sebou.

„Kvalifikace byla jednou z nejnáročnějších v roce, takže vyhrát je neuvěřitelný výsledek. První zatáčka byla trochu divoká, což mi pomohlo. Dával jsem si pozor, abych se Maxovi v první zatáčce vyhnul,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru po závodě, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Od té chvíle jsem věděl, že mám dobrou rychlostní výhodu, auto bylo neuvěřitelné. První stint byl opravdu silný. Ve druhém stintu na tvrdé sadě jsem se trochu trápil, takže bylo dobré, že jsem si v prvním stintu vybudoval náskok.

„Ke konci jsem začínal dostávat věci pod kontrolu, takže máme rozhodně na čem pracovat. Jsem velmi spokojen s vítězstvím a s body. Neuvěřitelně tvrdá práce týmu. Před dvěma lety jsme byli v Miami nejpomalejší, myslím, že jsme byli dokonce dvakrát předjeti o kolo. Nyní jsme vyhráli velkou cenu s více než 35sekundovým náskokem na třetího, to je neuvěřitelný výsledek.“

Norris: S Maxem buď bouráš, nebo nepředjedeš

Po prvním kole byl Lando Norris až šestý, ještě před polovinou závodu se ale dokázal dostat na druhé místo.

Brit startoval z druhé pozice vedle Verstappena, který dostal ve druhé zatáčce drobný smyk, na který musel Norris reagovat a vyjel mimo trať. Propadl se tím až na šesté místo.

Postupně se ale vrátil zpět na druhou pozici, když v 19. kole už bez větších problémů Verstappena překonal. Ten se v té době potýkal se svými pneumatikami.

„Nikdy to není nejlepší pocit, ale tým odvedl skvělou práci, takže jim nemůžu nic vytknout. Dobré pit stopy, skvělá rychlost, byli jsme vpředu. Měl jsem dobrý pocit, ale Oscar jel dobře,“ zhodnotil Norris v televizním rozhovoru.

„Max jako vždy předvedl dobrý souboj a já za to zaplatil, ale tak to je. Co k tomu říct? Když do toho nepůjdu, lidé si budou stěžovat. Když do toho půjdu, lidé si budou stěžovat, nemůžete vyhrát. Ale s Maxem to je tak, že buď bouráš, nebo nepředjedeš.

„Zaplatil jsem za to, že jsem dnes neudělal dostatečně dobrou práci, s druhým místem jsem stále spokojen.“