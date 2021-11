Piastri se stal rezervním jezdcem Alpine

Dvacetiletý Australan, za kterým mimo jiné stojí Mark Webber, má velmi pozoruhodný životopis. Po druhém místě v britské F4 vyhrál v roce 2019 v evropské formuli Renault Eurocup. V roce 2020 vstoupil do sérií, které mají už blízko k F1. Hned v prvním roce vyhrál F3, letos jezdí ve F2, kde vede. Pokud vyhraje i šampionát F2, nebude smět v příštím roce v sérii pokračovat.

Piastri je od ledna loňského roku členem juniorského programu Renaultu. Alpine ale pro něj nemá v příštím roce místo – zůstávají Ocon i Alonso.

V uplynulých měsících se o něm chvíli spekulovalo jako o možném týmovém kolegovi Valtteriho Bottase u Alfy Romeo. Nyní je však jasné, že ho na startovním roštu F1 uvidíme nejdříve v roce 2023.

Piastri „bude mít rozsáhlý testovací program, aby pokračoval v přípravě a tréninku na budoucí závodní místo ve formuli 1“, uvedl tým.

Lze očekávat, že ho tým v příštím roce nasadí také do pátečních tréninků. Týmy budou muset v příštím roce část tréninků vyhradit právě mladým jezdcům.

„Role rezervního jezdce je dalším krokem k mému cíli, kterým je závodní sedačka v roce 2023, což je velmi vzrušující,“ řekl Piastri.

„V posledních několika letech jsem se osvědčil v juniorských formulích a cítím, že jsem nyní připraven na formuli 1. Spolu se zkušenostmi z tratí během závodních víkendů sestavíme podstatný testovací program, abych se dále rozvíjel a byl ještě lépe připraven na závodní sedačku. Jsem velmi vděčný Alpine za jeho podporu.“

Generální ředitel Alpine Laurent Rossi řekl, že Piastri má zjevný přirozený talent.

„Oscar má nejen schopnosti na trati, které prokázal v posledních několika letech v juniorských kategoriích, ale také vyspělost a vyrovnanost, díky kterým opravdu vyniká nad ostatními.“

„V Enstone byl pro tým skutečným přínosem, protože pomáhal v programu simulátorů a testování, a jsem si jistý, že v tom bude pokračovat i ve své nové roli. Dalším krokem bude důsledná účast na velkých cenách, aby se plně začlenil do závodního týmu, naučil se, co se od jezdce F1 očekává, a byl připraven na to, až přijde příležitost.“