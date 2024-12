Piastri se chce před příští sezonou zaměřit na kvalifikace

Australan Oscar Piastri má za sebou druhou sezonu ve formuli 1. Třiadvacetiletý jezdec letos v mnohém prožil přelomový rok, když se dočkal prvních dvou výher a nasbíral více než třikrát tolik bodů než vloni.

K lepším výsledkům rodákovi z Melbourne jistě pomohla nejen podstatně lepší forma McLarenu, ale i jeho jezdecký vývoj.

V jednom však Piastri oproti své debutové sezoně zaostával – konkrétně šlo o jeho kvalifikační výkony. Zatímco v roce 2023 dokázal Piastri ve 22 kvalifikačních bojích (bez tzv. rozstřelů pro sprint) hned sedmkrát porazit zkušenějšího kolegu, letos se mu to z 24 pokusů podařilo jen třikrát.

A přestože byl mezi piloty McLarenu většinou pouze malý rozdíl, je kvalifikační rychlost něčím, na co se chce Piastri před vypuknutí nové sezony zaměřit.

„V letošní sezóně jsem udělal dobré kroky vpřed, ale stále je kam se posouvat,“ zhodnotil Piastri, kterého cituje Autosport.

„Hlavním nedostatkem bylo, že jsem v kvalifikaci často nechával na stole příliš mnoho pozic. Myslím, že jsem si v tomto ohledu vůbec neulehčoval život v závodech, takže na to se budu v mimosezonním soustředit. Snažit se získat ty poslední setiny a desetiny sekundy,“ nechal se slyšet pilot, který v konečném hodnocení jezdců obsadil čtvrtou příčku a zároveň pomohl McLarenu k zisku Poháru konstruktérů.

„Mám pocit, že jsem ve všech ostatních oblastech ukázal, čeho jsem schopen. Teď jde tedy o to dokázat dát všechno dohromady, protože rozdíly jsou teď velmi malé nebo žádné, takže pokud se mi podaří dát všechno dohromady, budu na dobré cestě,“ je přesvědčen Piastri, který věří, že se dokáže v kvalifikacích zlepšit.

„Věřím, že ano. Zásadní věcí pro mě je, že se mockrát nestalo, abych nedokázal pochopit, kde jsem ztratil čas. Po kvalifikaci v Abú Zabí jsem v podstatě hned věděl, kde jsem udělal chybu. Nejde o to, že bych potřeboval najít nějaký ten krok navíc, ale o to, abych ze sebe vždy vydal maximum. Mám pocit, že když se mi to povedlo, bylo to dobré. A i když to neznamená, že ještě nemůžu zrychlit, je pro mě povzbudivé, že tam je potenciál. Pokud se mi ho podaří naplnit každý víkend, čeká nás zábavná sezona,“ dodal závodník McLarenu.