Piastri prozradil, že smlouvu s McLarenem podepsal na parkovišti

Oscar Piastri odhalil další detail svého vstupu do F1.

Fernando Alonso se v roce 2022 dohodl na přestupu k Astonu Martin, kde skončil Sebastian Vettel. U Alpine se tak uvolnila sedačka pro rok 2023 a tým o den později oznámil, že místo Alonsa bude jezdit Oscar Piastri. Australan byl juniorem Alpine a měl za sebou solidní testovací program.

Piastri se ale mezitím dohodl s McLarenem, který jeho příchod oznámil oficiálně přesně o měsíc později.

Alpine se později obrátil na Komisi pro uznávání smluv (CRB) s tím, že má s Piastrim smlouvu na rok 2023, ale CRB rozhodla ve prospěch McLarenu.

Piastri nyní prozradil další podrobnosti. „Ano, bylo to docela složitých 12 měsíců, než jsme se dostali do F1,“ řekl Australan pro Gentleman's Journal.

„Podepsání smlouvy s F1 byla velmi zvláštní věc, i když kolem toho byly určité kontroverze, bylo to velmi, velmi zvláštní.“

Piastri prozradil, že smlouvu s týmem, se kterým letos vyhrál Pohár konstruktérů, podepsal na trochu netradičním místě.

„Bylo to na parkovišti u čerpací stanice ve Velké Británii, takže to nebylo zrovna okouzlující místo pro podpis smlouvy F1, ale i tak to byl velmi zvláštní pocit.“

Piastri od svého vstupu do F1 získal 2 vítězství, 10 pódií a 389 bodů. Alpine za stejnou dobu 4 pódia a 185 bodů.