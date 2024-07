Piastri přiznává, že ho týmové pokyny McLarenu „trochu znervóznily“

Lando Norris se při druhé zastávce v boxech dostal před Oscara Piastriho, kterého poté nechtěl pustit zpět do čela závodu. Udělal to na základě tlaku týmu až ke konci Velké ceně Maďarska.

„Upřímně řečeno, to je to hlavní,“ řekl Norris o výsledku McLarenu v závodě. „Jsem moc šťastný, byla to dlouhá cesta, než jsme toho dosáhli.“

„Přesně to se nám dnes povedlo, byli jsme daleko před ostatními a navíc jsme to dokázali ve velkém stylu. Dobrý výkon celého týmu a samozřejmě i Oscara.“

„Měl dobrý start. Dostal mě ze závodní stopy a dobře kontroloval závod. V určitém okamžiku to přišlo a on si to dnes zasloužil.“

Na otázku ohledně týmových příkazů Norris reagoval: „Tým mě o to požádal. Tak jsem to udělal a hotovo.“

„Nechci působit jako člověk, který není fér. Oscar toho pro mě v minulosti udělal hodně a pomohl mi v mnoha závodech. Jel lepší závod než já. Měl dobrý start, měl lepší start a můj nestál za nic. Zasloužil si to a bylo to správné.“

Norris přiznal, že to „bolí“. „Když vedete závod a musíte ho vrátit, bolí to. Zvlášť proto, že z pohledu šampionátu jezdců pomůže každý bod. Vím, že jsem v šampionátu sakra daleko za Maxem, to chápu. Nikdo mi to nemusí říkat. Sedm bodů, které jsem dnes zahodil nebo daroval... Ne kvůli výměně pozic, ale opět kvůli špatnému startu. A právě v tom jsem dnes prohrál závod.“

McLaren se dostal před Ferrari na druhé místo a snížil náskok Red Bullu na 51 bodů. Norris je přesvědčen, že McLaren může bojovat o titul.

„Určitě, rozhodně v konstruktérech, dva dobří jezdci a úžasný tým, rozhodně. Myslím, že to bude ještě těžké, stále je před námi dlouhá cesta. Dnes jsme měli svůj den, ve Spa se to může úplně změnit. Budeme dál tlačit a budeme se snažit o další výsledky.“

„Je to den, o kterém jsem snil jako dítě – stát na nejvyšším stupni pódia F1,“ řekl Piastri.

„V závěru to bylo samozřejmě trochu komplikované, ale na startu jsem se dostal do správné pozice a děkuji týmu za úžasné úsilí a úžasné auto.“

„Závodit za McLaren je zatraceně zábavné, takže jim nemohu dostatečně poděkovat za to, že mi dali příležitost být v F1, a být schopen po 18 měsících společně vyhrát je neuvěřitelný pocit.“

„Myslím, že jsme letos dokázali, že dokážeme být rychlí na jakémkoli okruhu a za jakýchkoli podmínek – vždy jsme vpředu. Spa pro nás v poslední době nebylo nejšťastnějším lovištěm, ale jsem si jistý, že budeme silní.“

Piastriho se samozřejmě zeptali na výměnu pozic s Norrisem. „Čím déle to odkládáte, tím více jste nervózní,“ řekl pro web F1.

„Ale tým to zvládl dobře. Myslím, že to bylo správné. Na startu jsem se dostal do správné pozice a s odlišnou strategií, kterou jsme měli – ano, moje tempo v posledním stintu asi nebylo tak rychlé, jak bych si přál, ale pořád jsem byl ve správné pozici, abych to dokázal. Od týmu dobře provedené.“