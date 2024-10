Piastri: Pokud někdo používá zařízení na změnu výšky v režimu parc fermé, jde o jasné porušení pravidel

Vozy F1 letos v Austinu ještě ani nestačily vyjet na trať a už se na Okruhu Amerik začala v padoku řešit nová kauza, která se týká možného porušování pravidel parc fermé.

Ukázalo se totiž, že má Red Bull ve svém voze zařízení, které dokáže měnit světlou výšku tzv. T-traye (splitteru). A to teoreticky i ve chvíli, kdy taková změna nastavení není možná – tedy v rámci pravidel parc fermé, které limitují provádět úpravy na voze mezi kvalifikací a závodem.

Mezinárodní automobilové federaci se nicméně nepodařilo prokázat, že by Red Bull zařízení nedovoleným způsobem používal, takže mu v tuto chvíli nehrozí žádný postih.

Kauza nicméně samozřejmě znepokojila konkurenci. K situaci se vyjádřil také pilot McLarenu Oscar Piastri.

„Všichni se snaží dostat až na hranu pravidel. Jde o něco, co dělá formuli 1 tím, čím je,“ uvedl na úvod Australan, jehož slova cituje Autosport.

„Avšak to, co jsem slyšel, není o posouvání hranic pravidel, ale o jejich jasném porušování. Pokud někdo něco takového používá, jde z šedé zóny do černé,“ sdílel svůj pohled Piastri s tím, že pokud Red Bull v porovnání s předchozími závody zpomalí, mělo by to vyvolat další pochybnosti.

„Pokud zde bude velký výkonnostní rozdíl, tak se zde jistě objeví nějaké otázky. A pokud ne, tak těžko říct,“ uvedl Piastri, jehož McLaren byl nedávno také pod drobnohledem kvůli využívání tzv. mini DRS.

„Naše mini DRS bylo legální. I když jsme museli provést některé změny, nešlo o nic převratného. Uvidíme, zda to bude mít vliv,“ dodal čtvrtý muž průběžného pořadí šampionátu F1.