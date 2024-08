Piastri: Pokud máme nejrychlejší monopost, tak jen o trochu

Ačkoliv v Poháru konstruktérů první pozici i nadále okupuje Red Bull, nejen bookmakeři momentálně na zisk titulu mezi týmy favorizují McLaren, který na obhájce světového primátu po 14 odjetých závodech ztrácí 42 bodů.

Důvod je zřejmý – pokud bychom měli vybrat tým, který měl v posledních deseti závodech v průměru nejlepší formu, volba by padla právě na McLaren.

Situace v jednotlivých velkých cenách je nicméně velmi vyrovnaná, a zjevně i proto se pilot McLarenu Oscar Piastri zdráhá přiznat, že nejlepší monopost současnosti řídí právě on a jeho týmový kolega Lando Norris.

„Myslím, že je náš vůz jedním z nejrychlejších, to ano. Je to velmi těsné. A pokud jsme nejrychlejší, tak to opravdu není o moc,“ řekl Piastri v rozhovoru pro Sky Sports F1.

„Řekl bych, že v Budapešti jsme byli nejrychlejší. Ve Spa jsem v kvalifikaci udělal příliš chyb, což nás připravilo o lepší výsledek...Myslím si ale, že zde byl velmi rychlý i Red Bull. Jen se Max (Verstappen, pozn. red.) zasekl ve špinavém vzduchu. Také Mercedes je teď hodně silný,“ poukázal mladý Australan, který si v červencové GP Maďarska dojel pro první triumf ve formuli 1.

„Možná jsme měli (rychlostní) výhodu i ve Spa, ale zkrátka nám chyběla lepší pozice na dráze,“ dodal Piastri.