Piastri podle Stelly ukázal potenciál. Cíle mu tým dávat nechce

Oscar Piastri je jedním z letošních nováčků a také se od něj díky jeho talentu hodně očekává.

McLaren letos nebo minimálně na začátku sezóny nebude mít asi nejlepší formu. O to těžší bude pro Piastriho debut v královně motorsportu. Podle týmu však už ukázal potenciál.

Andrea Stella uvedl jako důkaz Piastriho potenciálu způsob, jakým mladý Australan udělal rychlý pokrok v sérii jízd s nízkým množství paliva během druhého dne testů.

Jeho první pokus měl hodnotu 1:33,973 s, druhý byl pomalejší. Třetí pokus však přinesl čas 1:33,878 s, a čtvrté závěrečné kolo mělo hodnotu 1:33,175 s, což byl jeho celkově nejrychlejší čas v testech.

„Oscar je neuvěřitelně talentovaný,“ řekl Stella. „Myslím, že některé jeho vlastnosti jsme mohli vidět už v jízdách, které jsme absolvovali na TPC (testování předchozího vozu).“

Podle Stelly se Piastri v testech rychle učil a zlepšoval se. „To, co od Oscara očekáváme, opravdu nechci definovat pomoci výsledků. Pro mě je důležité, stejně jako u auta, tempo vývoje.“

„Důležité je držet se spíše procesu, než se zaměřovat na výsledky, protože výsledky jsou důsledkem procesu.“

„Pokud se příliš a hodně brzy zaměříte na nějaké cíle související s výsledky, může vás to rozhodit, takže se to snažíme nedělat. Říkat, že musíte být o dvě desetiny za Landem nebo o dvě desetiny lepší než Lando, to podle nás není správný přístup.“

„Oscar se velmi soustředí na sebe. Chceme, aby tým podpořil tuto osobní cestu, a budeme provádět srovnání s Landem funkčním způsobem. V telemetrii máte překryv a vždy je tam nějaká dobrá informace, kterou si můžete vybrat, abyste se zlepšili. Podíváme se na to, ale ne proto, že bychom se s ním nutně chtěli srovnávat.“