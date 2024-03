Piastri pod stupni vítězů, bodoval i Norris

Piastri si v úvodu poradil s Fernandem Alonsem a při výjezdu safety caru po nehodě Lance Strolla zajel do boxů pro tvrdou sadu pneumatik.

Australan se propadl na šesté místo. Dlouho se nedokázal dostat před Lewise Hamiltona, který jel na odlišné strategii a do boxů zamířil až v závěru pro měkkou sadu.

„Čtvrté místo! Myslím, že to je maximum, kterého jsme v tomto závodě mohli dosáhnout a zvládli jsme to. Bylo trochu frustrující být tak dlouho zaseknutý za Lewisem Hamiltonem, myslím ale, že jsme z tohoto víkendu získali maximum bodů, takže jsem velmi šťastný,“ řekl Piastri.

Norris i chvíli vedl

Jako jeden z mála výjezdu safety caru nevyužil k zastávce Lando Norris. Brit se díky tomu dostal do vedení závodu, kde na několik kol vystřídal jinak dominantního Maxe Verstappena.

Norris se postupně propadl za Verstappena, Sergia Péreze a Charlese Leclerca.

Po zastávce v boxech se Norris musel bránit Hamiltonovi, kterého ale udržel za svými zády a dojel osmý.

„Slušný závod. Zkusili jsme udělat něco se strategií, ale nakonec se to nevyplatilo. Ale snaha byla a myslím, že v té chvíli to bylo správné rozhodnutí,“ řekl Norris.

„Auto dnes mělo slušnou rychlost, takže jsme možná přišli o pár bodů, ale myslím, že jsme udělali, co jsme mohli. Trochu jsme zariskovali, někdy to vyjde, někde ne a dnes to nevyšlo. Dnešní rychlost byla velmi dobrá, takže jsou tu dobré náznaky.“