Piastri objasnil, jak přišel ke zlomenině žebra

V průběhu letní přestávky zveřejnil Oscar Piastri na sociální síti X sérii fotografií, přičemž na poslední z nich je rentgenový snímek, na kterém je jasně vidět zlomené žebro.

Na snímku je uvedeno, že byl pořízen v pondělí 8. července v 11:12 – tedy den po Velké ceně Velké Británie.

„První část sezóny je za námi. První vítězství v GP. První zlomená kost. Žebro si užívá přestávku,“ napsal Australan.

Kdysi se uvádělo, že jezdci mají ve smlouvě zakázáno se věnovat rizikovým sportům. Bez rizika ale není ani příprava jezdce – kromě posilovny nebo běhu využívají jezdci pro trénink také jízdy na kole a už jsme viděli pár zranění.

V tomto případě tomu tak ale nebylo. Zranění způsobila sedačka ve voze McLarenu.

„Mohli byste říct, že jsme na auto dali tolik přítlaku... ale ne! Prostě při jízdě,“ řekl Piastri v Zandvoortu.

„Sedačku si necháváte vyrobit na začátku roku a někdy může být něco špatně. Na některých tratích se to neprojeví, ale pak jsme měli Barcelonu, Rakousko a Silverstone – tedy tři tvrdé tratě. Vznikl určitý tlak, který nakonec žebro nevydrželo. Ale nyní je to už zase v pořádku. Vyměnili jsme sedačku a tím se to v podstatě hned spravilo. Všechno je zase v pořádku.

„Sken byl den po Silverstone, ale určitě to bylo zlomené před Silverstonem. Stalo se to v Rakousku nebo někdy v té době. Myslím, v Barceloně už to bylo trochu narušené a v Rakousku to bylo hodně bolestivé. V Silverstone to bylo dost nepříjemný pár dní.“

„Ale jo, udělali jsme nějaké změny a už to bylo lepší a to i při jízdě. Už je to zase v pořádku.“

Piastri uvedl, že kvůli zranění nemusel výrazně měnit svůj trénink. „Ne, nijak výrazně. Zjistili jsme, co můžeme na sedačce změnit, a i když to bylo zlomené, tak jakmile jsme změnili pár věcí, tak bolest výrazně ustoupila. Zlepšovalo se to.“