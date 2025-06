Piastri: Nemyslím si, že tam byl od Norrise zlý úmysl. Jsem rád, že nás McLaren nechává závodit

Australan se na startu propadl za Andreu Kimiho Antonelliho, který si v průběhu závodu držel třetí místo.

V závěru se na něj ale začal Piastri znovu dotahovat, zároveň si na jeho čtvrtou pozici brousil zuby také týmový kolega z McLarenu Norris.

Brit na Piastriho zaútočil v 66. kole a v nájezdu do 67. kola zezadu narazil do jeho vozu. Jako zázrakem mohl Piastri v závodě pokračovat, zatímco pro Norrise závod s ulomeným předním křídlem skončil.

Velká cena byla následně zpomalena a dojeta za safety carem.

„Samozřejmě to pro nikoho není ideální, ale ten incident jsem vlastně neviděl, takže nevím přesně, co se stalo. Když za to ale přijal Lando plnou zodpovědnost, tak to tak asi bylo. Celkově náročný závod s ne ideálním závěrem,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

„Myslím, že ano,“ odpověděl Piastri na dotaz, zda byl do toho momentu jejich souboj férový. „Zaútočil do 10. zatáčky, v šikaně jsem se udržel a byl to rozhodně těžký souboj, ale až do toho momentu čistý.

„Znovu říkám, ten incident jsem neviděl, ale nemyslím si, že tam byl nějaký zlý úmysl, myslím, že to byla jen smůla. Samozřejmě se na to podívám, ale oba bojujeme o titul mistra světa a jsem vděčný týmu, že nám dovolili závodit.

„Nemyslím si, že tohle na tom něco změní. I nadále spolu budeme v průběhu sezóny bojovat.“