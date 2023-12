Piastri nás nejvíce zaujal tím, jak rychle se učí, říká šéf McLarenu Stella

Do letošní sezony zasáhli hned čtyři nováčci. Vedle Nycka de Vriese, který si svůj debut odbyl již při GP Itálie v roce 2022, šlo o náhradníka u AlphaTauri Liama Lawsona, Logana Sargeanta a Oscara Piastriho.

Na nejlepší výsledky nakonec dosáhl posledně jmenovaný, jehož McLaren přitom vstoupil do ročníku 2023 velmi špatně. Posléze však stáj z Wokingu zabrala, nasadila několik upgradů a postupně se dostala a mezi nejrychlejší týmy.

Přestože letmý pohled do konečné klasifikace hovoří o tom, že Piastri nasbíral dvakrát méně bodů než jeho kolega Lando Norris, mladý Australan odvedl v kontextu své premiérové sezony velmi dobrou práci. Kromě toho, že dvakrát dojel na stupních vítězů, se v Kataru mohl těšit i z výhry v sobotním sprintu.

V McLarenu jsou každopádně s výkony Piastriho velmi spokojeni. Ostatně to vyplývá i ze slov šéf McLarenu Andrey Stelly, podle něhož rodák z Melbourne překonal očekávání.

„Podle naší analýzy byla Oscarova sezona výjimečná, a když to říkám, myslím tím, že byla nad naše očekávání,“ řekl Stella, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že mimořádným ho dělá rychlost, s jakou se učí, což platí ve všech ohledech. Jeho progres byl tak působivý, že samozřejmě vytváří vysoká očekávání pro příští sezonu. Dobrou předností Oscara však je, že se drží při zemi a je velmi odhodlaný,“ uvedl Ital na adresu šampiona F2 z roku 2021.

Stella u Piastriho oceňuje i jeho povahu, která je podle něj jedním z důvodů, proč se Australan dokáže tak rychle učit.

„Jedním z klíčových faktorů, proč může tak rychle růst, je jeho osobnost. Je velmi klidný a umí se udržet ve stavu, v němž může využít to nejlepší ze svého talentu,“ všiml si Stella.

„Já takovou vlastnost nemám. Musím přemýšlet o své psychice, abych se aktivně udržoval v co nejproduktivnějším stavu. U Oscara to zřejmě přichází zcela přirozeně, nebo na tom možná pracoval po celou svoji juniorskou kariéru, to netuším, ale rozhodně je to pozoruhodné,“ dodal šéf McLarenu.