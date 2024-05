Piastri: Na Leclerca jsem nemohl zaútočit, moje auto bylo příliš široké

Australan v barvách McLarenu strávil 78 kol za zády Leclerca. Kvůli úzké městské trati a současným širokým monopostům podle něj ale nebylo možné pokusit se zaútočit na vítězství.

„Byl to náročný závod. Na začátku bylo tempo neskutečně pomalé a jednou jsem naznačil útok před tunelem, ale neměl jsem dostatečně malé auto na to, abych se tam vešel,“ řekl Piastri.

Piastri jako všichni piloti využil přerušení závodu k přezutí pneumatik. Nakonec získal první letošní stupně vítězů.

„Byl to skvělý víkend a je fajn konečně si připsat dobrý výsledek. Posledních pár víkendů jsme byli velmi silní, ale neukázali jsme to ve výsledcích. Je proto příjemné získat pódium, a jaké lepší místo pro to zvolit?

„Charles byl celý víkend silný a byl rychlý od prvního kola. Myslím, že bych musel v kvalifikaci udělat něco opravdu speciálního, abych ho porazil. Příležitost tam skoro byla, ale muselo by to zřejmě být nejlepší kolo mého života. S druhým místem jsem spokojen, dobrý výsledek pro tým.“

Norris pod stupni vítězů

1,1 sekundy za třetím Carlosem Sainzem projel cílem na čtvrté pozici druhý pilot McLarenu Lando Norris.