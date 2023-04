Piastri mě svými výkony drží ve střehu, říká o svém novém týmovém kolegovi Norris

Pilot McLarenu Lando Norris chválí svého nového týmového kolegu Oscara Piastriho. Podle Brita už mu začíná australský nováček sekundovat a nutí ho být ve střehu.

Oscar Piastri nezačíná svoji kariéru ve formuli 1 v úplně snadné pozici.

Vzhledem k jeho impozantní juniorské kariéře, během níž dokázal vyhrát seriály F3 i F2 na první pokus, jsou na něj kladena velká očekávání a vedle toho se musí vypořádat i s tím, že jeho tým McLaren prochází výkonnostní krizí.

Přesto svoji roli mladý Australan zvládá solidně. Na úvod v Bahrajnu sice kvůli technickým problémům nedojel, ale v dalším závodě v Saúdské Arábii již dokázal porazit zkušenějšího kolegu Landa Norrise. Doma v Austrálii se pak dočkal prvních bodů, když dojel do cíle na osmém místě.

„Zatím odvádí dobrou práci. I když nemáme vůz, který by se snadno řídil, myslím, že ho pochopil,“ řekl na adresu Piastriho podle webu Motorsport.com Norris, který v McLarenu působí již pátým rokem.

„Vedlo se mu především v Saúdské Arábii. Dostal se tam do třetí části kvalifikace a zajistil nám tak naši jedinou dosavadní účast v Q3, takže mě drží ve střehu,“ přiznal britský jezdec.

Norris si navíc na svém novém týmovém kolegovi pochvaluje, že poskytuje týmu podobnou zpětnou vazbu jako on, což v případě Piastriho předchůdce Daniela Ricciarda úplně neplatilo.

„Naše poznatky jsou o něco více v souladu oproti tomu, co bylo v předchozích letech. Je to dobře, protože to ulehčuje práci inženýrům, aerodynamikům a zbytku týmu v MTC (McLaren Technology Centre, sídlo týmu, pozn. red.). Obecně zkrátka chceme totéž, což je pozitivní,“ uvedl Norris.