Piastri má opravdu velký potenciál, chválí Australana Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko se vyjádřil na adresu lídra šampionátu Oscara Piastriho, který závodí pro konkurenční McLaren.
Oscar Piastri loni zakončil sezonu „až“ na čtvrtém místě šampionátu jezdců, a to s výrazným odstupem za týmovým kolegou Landem Norrisem. Nestačil mu ani v kvalifikacích, v rámci kterých prohrál v poměru 4:20.
Letos ale čtyřiadvacetiletý Australan, který absolvuje svou třetí sezonu ve formuli 1, udělal obrovský krok vpřed. Díky tomu může současnou letní přestávku prožívat jako lídr šampionátu, v němž vede o devět bodů právě před Norrisem. Až daleko za nimi se pak nachází čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
A právě zástupce rakouské stáje, poradce Helmut Marko, ocenil Piastriho současnou formu i celkový progres.
„Piastri má odvahu, je konzistentní a vždy ze sebe dostane maximum. Norris může být na jedno kolo rychlejší, ale celkově vidím Piastriho před ním,“ uvedl pro F1-Insider Marko.
Podle bývalého pilota F1 se navíc jezdec McLarenu neustále posouvá.
„Piastri má neuvěřitelnou kariéru, rok od roku se zlepšuje. Loni měl velké výkyvy, ale to už není jeho případ,“ popsal Marko, který však zároveň dodal, že pilot McLarenu na absolutní vrchol zatím nedosáhl.
„Verstappen je Verstappen... Piastri má (v tomto ohledu, pozn. red.) před sebou ještě dlouhou cestu. Potenciál stát se skutečně velkým jezdcem ale rozhodně má.“