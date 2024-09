Piastri: Je to rozhodně jeden z nejlepších závodů mé kariéry

Australan strávil úvod závodu na druhém místě za Charlesem Leclercem. Nejrychlejšího muže kvalifikace překonal po zastávkách v boxech za pomoci DRS ve 20. kole.

Ve zbytku závodu se sice Leclerc držel na dostřel Piastriho, mladý Australan si ale vedení hlídal. Dvě kola před cílem bylo o vítězství rozhodnuto poté, co se v souboji o třetí místo střetli Carlos Sainz se Sergiem Pérezem a závod byl dojet pod virtuálním safety carem.

Piastri tak navázal na své letošní vítězství z Maďarska a získal druhý triumf ve F1.

„Po zastávce se zdálo, že máme trochu lepší přilnavost a já do toho musel jít. Věděl jsem, že když se před něj nedostanu na začátku stintu, pak už to nepůjde,“ řekl Piastri.

„Šel jsem do toho z docela velké dálky, ale zvládl jsem to a další kola jsem se tam udržel. Jakmile vypadl z DRS, bylo to trochu uvolněnější, ale na této trati není žádné kolo relaxační. Je to rozhodně jeden z nejlepších závodů mé kariéry.“

McLaren se navíc po závodě v Ázerbájdžánu dostal před Red Bull do čela průběžného pořadí Poháru konstruktérů.

„Když uvážím, kde jsme začali, když jsem se minulý rok připojil k týmu, byli jsme doslova poslední a teď jsme na čele mistrovství světa. Je to zásluha týmu za obrat v posledních 18 měsících. Je to obrovské úsilí týmu a těším se, co přinese budoucnost.“

Norris to dotáhl na čtvrté místo

Stíhací jízdu z patnáctého na čtvrté místo v ulicích Baku předvedl Lando Norris.

Brit po nepovedené kvalifikaci, kdy vypadl už v první části, startoval do závodu až z 15. pozice (o dvě místa si oproti výsledkům kvalifikace polepšil díky diskvalifikaci Pierra Gaslyho a startu z boxů Lewise Hamiltona, který měnil pohonnou jednotku, pozn. redakce).

V cíli dojel čtvrtý i před Maxem Verstappenem. Vedoucího muže průběžného pořadí v šampionátu druhý Norris překonal přímo na trati, navíc si zajetím nejrychlejšího kola připsal bonusový bod.