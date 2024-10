Piastri je příliš dobrý na to, aby dělal Norrisovi dvojku a pouštěl ho před sebe, tvrdí Verstappen

Max Verstappen uvedl, že by nikdy neakceptoval pozici jezdce, který by svému kolegovi pomáhal k titulu.

McLaren byl letos několikrát mnohými krizitován za to, že v několika případech neupřednostnil Landa Norrise před jeho týmovým kolegou Oscarem Piastrim, čímž mohl zvýšit šance prvně jmenovaného v boji o titul s Maxem Verstappenem.

Na základě událostí v Maďarsku, kde McLaren nařídil Norrisovi vrátit zpět pozici Piastrimu poté, co jej předstihl díky strategii, a v Itálii, kde na tvrdém souboji mezi piloty britské stáje vydělal Charlese Leclerc, se představitelé týmu z Wokingu nechali slyšet, že příště již bude Norris tím, kdo bude preferován.

Podmíněný souhlas s případnou týmovou režií již potvrdil i Piastri, kterému v šampionátu šest závodů před koncem sezony patří čtvrtá příčka s tím, že na Verstappena ztrácí již zdánlivě nedostižných 94 bodů.

Nyní se k možné pomoci Norrisovi ze strany Piastriho vyjádřil také samotný Verstappen, který prohlásil, že být na místě Australana, takovou roli by nikdy nepřijal.

„Podle mě rozhodně není jezdcem číslo dvě a na jeho místě bych to nikdy nepřijal,“ uvedl Verstappen, jehož slova cituje Autosport.

„Mně se to samozřejmě snadno říká, protože jsem ve formuli 1 už deset let, zatímco Oscar zde jezdí druhou sezonu, takže je to pro něj těžší. Je ale zkrátka skvělý pilot F1, který si nezaslouží, aby se vzdával vítězství a pozic a hrál druhé housle, protože se to po něm chce,“ sdílel svůj názor pilot Red Bullu.