Piastri je podle Stelly připraven se vzdát vítězství ve prospěch Norrise

McLaren ztrácí v Poháru konstruktérů pouhých 8 bodů. Na záda mu ale dýchá Ferrari, které na něj po Itálii ztrácí 31 bodů.

Lando Norris pak na Maxe Verstappena ztrácí 62 bodů, což je hodně, ale do konce sezóny lze získat 232 bodů. Oscar Piastri je stále matematicky ve hře o titul, ale jeho šance jsou samozřejmě menší, protože na první místo ztrácí 106 bodů.

Jezdci McLarenu v Monze bojovali mezi sebou. Nakonec oba porazil Charles Leclerc. Pokud by Norris dojel před Piastrim, měl by o tři body více, pokud by po startu z pole position vyhrál, měl by o 10 bodů více.

„Celková koncepce je taková, že jsme neuvěřitelně odhodlaní vyhrát, ale chceme vyhrát správným způsobem,“ řekl Andrea Stella pro BBC.

„Landa budeme podporovat, ale chceme to udělat bez přílišných kompromisů s našimi zásadami. Naše zásady jsou takové, že zájem týmu je vždy na prvním místě. Sportovní chování je pro nás důležité v celkovém způsobu, jakým přistupujeme k závodění. A pak chceme být féroví k oběma jezdcům.“

„Už nechceme zažít situaci jako v Monze, kdy vjedeme do šikany na prvním a druhém místě a vyjedeme z ní na prvním a třetím místě, protože to týmu škodí. Zájmy týmu jsou na prvním místě a tyto situace musíme napravit jako první.“

Stella si pochvaluje diskuse uvnitř týmu. „Dokonce i když jsem se Oscara zeptal: ‚Byl bys ochoten vzdát se vítězství?‘ Odpověděl: ‚Bolí to, ale pokud je to v současné situaci správné, udělám to‘.“

„Každý jezdec je tvrdě nastaven na to, aby šel za vítězstvím. Proto na mě vždy udělá velký dojem úroveň týmového ducha, vyspělosti a spolupráce, které v této fázi sezíny máme.“

Stella uvedl, že přístup týmu bude aktualizován po Baku. McLaren chce jít závod po závodu.

„Po Monze máme tři cíle: musíme zajistit, aby vše, co se stane na trati, nebylo na úkor týmu.“

„Druhý cíl je vyhrát oba šampionáty, přičemž oba jezdci se zavázali, že k tomu pomohou.“

„Ale co nechceme, je vyhrát bezohledným způsobem.“

„To jsou tři témata, která definují způsob, jakým budeme závodit v Baku. Po Baku to bude aktualizováno.“

Podle Stelly ale nejde o úpravu papájových pravidel, o kterých se mluvilo v Monze. Šéf McLarenu uvedl, že pravidla se týkají něčeho jiného.

„Papájová pravidla se týkají pouze závodění bez rizika, bez kontaktu mezi oběma mclareny a s respektem. To je vše. Je to jen rychlý způsob, jak našim jezdcům připomenout: ‚Chlapi, příliš neriskujte při vzájemných soubojích‘.“