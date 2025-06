Piastri je podle Palmera více iceman než první Iceman

Oscar Piastri jede ve Formuli 1 svou třetí sezónu. Vloni poprvé vyhrál závod a letos je v boji o titul. Podle bývalého jezdce F1 Jolyona Palmera má Piastri „nejklidnější hlavu“, jakou kdy ve Formuli 1 viděl.

„Oscar má podle všeho nejklidnější hlavu, jakou si ve Formuli 1 dokážu vybavit,“ napsal Palmer pro F1i.com.

„Je teprve na začátku své kariéry a zatím jsme ho neviděli pod tlakem rozhodujícím o titulu – to přijde později letos – ale ten chlap je neskutečně klidný, ať se kolem něj děje cokoli.“

„Kimi Räikkönen byl ve Formuli 1 známý jako Iceman, ale i jeho jsem už viděl projevit víc emocí než Oscara.“

„Schopnost zůstat takhle vyrovnaný je jednoznačně předností – ještě jsem ho neviděl udělat chybu pod tlakem a nelze si představit, že by ztrácel body kvůli záchvatu vzteku, jako to v neděli udělal Max Verstappen.“

Podle Palmera samozřejmě letošní výkony Palmera nebyly zcela dokonalé.

„Letos nebyl dokonalý. V Melbourne měl smůlu, když kvůli dešti přišel o spoustu bodů, ale při startu v Imole trochu zaspal a nechal se předjet Verstappenem, a v Monaku to z jeho strany taky nebylo úplně čisté.“

„Ale z toho, co jsem zatím viděl, Oscar rozhodně má všechno, co dělá šampiona šampionem, a to v sezóně, kdy dokázal své slabiny proměnit v přednosti.“