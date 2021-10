Piastri je ochoten obětovat příští rok, aby počkal na svou šanci ve F1

20letý člen juniorského programu Alpine a loňský šampion FIA formule 3 si jako nováček vede ve formuli 2 velmi dobře. Vyhrál už tři závody a o 36 bodů vede průběžné pořadí před dalším juniorem Alpinu Kuan-jü Čouem.

Pokud by dokázal letos získat ve F2 titul, už by příští rok nemohl pokračovat v tomto šampionátu. U Alpinu zůstávají pro sezónu 2022 Fernando Alonso s Estebanem Oconem, Piastri by tak musel vzít za vděk například roli rezervního pilota.

„S největší pravděpodobností by to vedlo k roku v pozadí, což nikdy není ideální, ale nebyl bych první ani poslední člověk, kterému by se to přihodilo,“ říká Australan.

„Stále musím vyhrát šampionát, aby k tomu došlo, takže se ještě může stát spousta věcí, ale míříme tímto směrem. Není ideální nezávodit, jelikož to jako závodník přirozeně děláte nejraději, je to ale oběť, kterou jsem ochoten přijmout, pokud to povede k závodní sedačce v dalším roce.“

Pokud by byl Piastri rezervním jezdcem Alpinu v příštím roce, měl by také velkou šanci vyzkoušet si monopost F1 ve volných trénincích v rámci velkých cen. Podle sportovních pravidel totiž musí od příštího roku všechny týmy na dva volné tréninky v roce posadit do svého monopostu mladého jezdce.

Piastri doufá, že se jeho budoucnost vyjasní ještě před závěrečnými dvěma podniky v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech.

„Nemohu se vrátit do Austrálie, to nepřichází v úvahu. Uvidím, jestli pro mě má něco připraveno Alpine,“ řekl Piastri, o jehož kariéru se stará bývalý pilot formule 1 Mark Webber.

„Uvidíme, pokusíme se vypracovat plány pro příští rok, protože teď máme spoustu času na to, abychom o tom diskutovali.“