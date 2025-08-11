Piastri i Norris budou mít v boji o titul ze strany týmu rovnocenný přístup, píše v dopise fanouškům Brown

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown se na konci první části sezony F1 obrátil dopisem na fanoušky, v němž zhodnotil dosavadní výsledky a potvrdil, že Oscar Piastri i Lando Norris budou mít v boji o titul stejnou podporu týmu.
Zak Brown v dopise připomněl, že McLaren vstoupil do letní přestávky s téměř 300bodovým náskokem jako lídr Poháru konstruktérů a že oba jeho jezdci drží první dvě příčky v hodnocení jezdců.
„Je to výsledek neuvěřitelné práce všech pracovníků McLarenu, naší hlasité armády papájových fanoušků i našich partnerů. Všechny vás ale budeme potřebovat i ve druhé půlce sezony, kdy poroste tlak a soupeření bude ještě tvrdší,“ napsal Brown.
Jako osobní vrcholy dosavadního roku zmínil vítězství v Monaku a v Bahrajnu, kde McLaren poprvé potěšil domácím triumfem své dlouholeté akcionáře. Před letní pauzou má tým na kontě šest výher Piastriho, pět Norrisových a sedm dvojitých vítězství – nejvíce od sezony 1988 se Sennou a Prostem.
K situaci, kdy se o titul ucházejí oba jeho jezdci, Brown uvedl:
„Opravdu věřím, že máme nejlepší jezdeckou dvojici ve formuli 1 a nevyměnil bych ji za žádnou jinou. Víme, že riskujeme tím, že nevsadíme vše na jednoho pilota, ale Oscar i Lando dostanou na trati stejnou příležitost bojovat o titul mistra světa.“
Dodal, že přínosy takového přístupu podle něj převažují nad riziky, i když incidenty se mohou stát.
Brown se v dopise dotkl i mimozávodních aktivit. Vyzdvihl úspěch filmu F1 s Bradem Pittem, který si zkusil řídit starší monopost McLarenu a velkou fanouškovskou akci McLaren Racing Live v Londýně, kterou navštívilo 40 tisíc lidí.
Na závěr se Brown vrátil k odchodu McLarenu z formule E, který označil za vlastní strategické rozhodnutí, umožňující návrat týmu do seriálu FIA WEC.
„Sportovní vozy procházejí zlatou érou a WEC je pro nás díky technickým předpisům i konkurenci velmi atraktivní. Je to přirozená součást našeho DNA, a to vedle F1 a seriálu IndyCar,“ uzavřel Brown.