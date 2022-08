Piastri hraje nebezpečnou hru, myslí si Villeneuve

Piastri je jezdcem Alpine. Francouzi mu hledali místo v jiném týmu, protože u nich neměla být příští rok volná sedačka. Po překvapivém přestupu Alonsa k Astonu Martin se situace změnila. Piastri však dal Alpine košem.

McLaren včera potvrdil, že u něj Ricciardo na konci sezóny končí. Pravděpodobnost Piastriho příchodu je tak zase o něco větší.

„Je zábavné to sledovat, protože to všechny překvapilo,“ řekl Villeneuve agentuře Reuters.

„Začít takhle s takovým tlakem není snadné. Přináší to zpochybnění vašeho jména. Kdykoli s vámi nějaký tým nebo sponzor podepíše smlouvu, vždy tu bude otázka: ‚hm, jak se k nám bude chovat?‘ Co se stane, když tomu člověku budeme důvěřovat? Je to velmi nebezpečná hra.“

Piastri má působivý životopis z juniorských sérií. Villeneuve však varuje, že to nemusí být rozhodující.

„Je tu F1 a pak je tu zbytek světa. V průběhu let tu bylo mnoho jezdců, kteří kralovali ve všech disciplínách motorsportu a vše vyhrávali. A když se dostali do F1, tak to prostě nezvládli. Je to obrovský skok jak v talentu, tak v tlaku a mentálních schopnostech.“

„Piastri byl po celou dobu úžasný, ale jak na tom bude ve F1, to zatím nevíme. Je to velká otázka.“