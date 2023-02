Piastri dostal od Webbera mnoho rad. Problémy Ricciarda u týmu ho neznepokojují

Oscara Piastriho čeká už za pár týdnů oficiální debut ve F1. Pomáhá mu jeho manažér Mark Webber.

McLaren dnes představil vůz MCL60, se kterým budou jezdit Lando Norris a Oscar Piastri. Britský tým tak bude mít velmi mladou jezdeckou sestavu.

Piastriho manažer Mark Webber už dříve řekl, že jeho svěřenci bude nějaký čas trvat, než si na F1 zvykne.

„Od Marka jsem dostal spoustu rad,“ řekl Piastri. „Abych to shrnul, je to nepodceňovat výzvu F1. Je to samozřejmě velký krok vpřed oproti tomu, kde jsem závodil dříve, a také je to jiná dynamika závodění ve sportu, kde mi poprvé platí za řízení závodních aut, což je docela super!“

„Je to jiná dynamika, než na jakou jsem byl zvyklý, a v týmu je teď mnohem více lidí – tady v McLarenu je možná 700 nebo 800 lidí ve srovnání se 30, které jsem měl ve Formuli 2. Takže být připravený je rada číslo jedna.“

Piastri byl původně jezdcem Alpine. Tým s ním však nikdy neuzavřel skutečnou smlouvu a mladý Australan tak přešel do Alpine.

Piastri u týmu nahradil svého staršího a zkušenějšího krajana Daniela Ricciarda. Tomu se v posledních letech příliš nedařilo.

„Je samozřejmě škoda, že to mezi týmem a Danielem nevyšlo. Mě osobně však tento aspekt neznepokojuje,“ řekl Piastri.

„Během své kariéry jsem musel měnit auto každý rok, nikdy jsem nejezdil se stejným autem déle než rok, takže adaptace je důležitá vlastnost, kterou v juniorských kategoriích potřebujete, a myslím, že v té mé to bylo výrazné.“

Piastri se neobává ani toho, že by jeho trochu „kontroverzní“ příchod do F1 zanechal nějaké následky.

„Řekl bych, že do sezony vstupuji v docela dobré pohodě. Myslím, že jakmile vyšla najevo všechna fakta a celý příběh, většině lidí to bylo mnohem jasnější. Netíží mě to. Plně se soustředím na to, abych byl v McLarenu, a myslím, že čas většinu věcí dobře zahojí.“