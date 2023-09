Piastri chce z první řady potrápit Verstappena

Oscar Piastri dostal v kvalifikaci formule 1 na Velkou cenu Japonska McLaren do první řady, když druhým místem dosáhl na své nejlepší kvalifikační umístění. Letos počtvrté přitom porazil týmového kolegu Landa Norrise, který se zařadí za něj na třetí místo.

Australan letos už z první řady startoval do belgického sprintu, v Suzuce se ale poprvé vedle Maxe Verstappena postaví na druhé místo roštu samotné velké ceny.

„První kolo (v Q3) bylo docela slušné, byl jsem s ním celkem spokojen. Poslední šikanu jsem mohl projet lépe, ale bylo to dobré kolo. Ve druhém pokusu byl dobrý první sektor, další dva sektory už nebyly tak dobré.

„Jsem rád, že jsem skončil na druhém místě, pro tým je to zatím velmi dobrý víkend, máme na autě vylepšení, která jsou rychlá.“

„Mysleli jsme si, že tu budeme mít slušnou šanci, ale stále tomu musíme pomoci sami, takže jsem rád, že jsem druhý a tým je druhý a třetí.“

Naposledy do samotného závodu z první řady Piastri startoval před dvěma lety ve formuli 2.

„Je to poprvé za dlouhou dobu, co startují z první řady. Bude to dobré, protože je tam jen jedno auto, které musím předjet, takže se o to pokusím,“ dodává.

Norris těsně ve druhé řadě

Piastri porazil Norrise o 35 tisícin sekundy už prvním pokusem v Q3, v tom druhém se ani jeden z pilotů McLarenu nedokázal zlepšit.