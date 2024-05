Piastri byl znovu blízko své první pole position

Ve svém posledním pokusu se přitom zlepšil, nevyšla mu ale druhá polovina závěrečného pokusu ve třetí části kvalifikace.

„Myslím, že kdybychom vzali druhou polovinu mého prvního pokusu v Q3 a první polovinu z druhého pokusu, stačilo by to. Nakonec jsem udělal pár chyb,“ lituje Piastri.

„Ale gratulace Charlesovi, celý víkend je neskutečně rychlý. V určitých chvílích nikdo nevěřil, že bychom se mu mohli přiblížit, takže je hezké startovat z první řady.“

Blízko k pole position měl přitom Piastri i před týdnem v Imole, kde skončil rovněž druhý, do závodu startoval ale až z pátého místa kvůli penalizaci.

Největší šanci dostat se před Leclerca bude mít Piastri na městské trati v Monte Carlu na startu.

„Dobrý start vždy pomůže a pokud se dokážete dostat do čela, pak to tady můžete velmi snadno kontrolovat. To je tedy prvním cílem. Když to nevyjde, pak přijde na řadu strategie. Protože jakkoliv chci být optimistou, předjíždění tady není snadné, takže uděláme maximum.“

Norris čtvrtý

První dvě řady na roštu si tentokrát rozdělili piloti stájí Ferrari a McLaren. Zatímco Leclerc s Carlosem Sainzem budou na prvním a třetím místě, Piastri a týmový kolega Lando Norris vyrazí z druhého a čtvrtého místa.