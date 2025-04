Piastri: Byl to velmi těžký závod

Australan do závodu startoval z druhé pozice. V nájezdu do první zatáčky byl ale na úrovni Maxe Verstappena, který se na první pozici udržel jen díky tomu, že si zkrátil úvodní šikanu.

Za to byl čtyřnásobný mistr světa penalizován pětisekundovým trestem, který si odpykal během první zastávky a který se ukázal být pro výsledek závodu jako klíčový.

Piastri se totiž díky tomu dostal před něj a po zastávkách soupeřů, kteří stavěli později, se ujal vedení v závodě. To už nikomu nepřepustil a připsal si pátý kariérní triumf.

„Byl to velmi těžký závod. Jsem velmi, velmi šťastný, že jsme vyhráli. Bylo opravdu těžké tu sledovat pilota před sebou. Na konci prvního stintu jsem se nedokázal udržet Maxe, jen to ničilo moje pneumatiky. Čistý vzduch po zastávce byl fajn,“ řekl v televizním rozhovoru Piastri, jehož cituje Sky Sports F1,

„Skvělý závod. Věci, které jsme potřebovali zvládnout, jsme udělali správně. Myslím si, že potřebujeme ještě trochu přidat, Max byl na můj vkus až příliš blízko, ale skvělý závod a skvělý víkend.“

K prvním zatáčkám závodu pak Piastri řekl: „Jakmile jsem se dostal na vnitřní stopu, věděl jsem, že z první zatáčky nevyjedu druhý. Snažil jsem se. Museli se do toho vložit komisaři, ale myslel jsem si, že jsem byl dostatečně vpředu.

„A nakonec mi to dalo závod. Jsem velmi spokojen s veškerou naší prací na startu, to nám vyhrálo dnešní závod.“

Norris mimo stupně vítězů

Z desátého na čtvrté místo se na městské trati v Džiddě během závodu posunul Lando Norris.

Brit boural v sobotní třetí části kvalifikace a do závodu tak vyrážel z desátého místa. S McLarenem se rozhodl pro opačnou strategii, startoval na tvrdé sadě.

Už v průběhu prvního kola si polepšil o dvě místa a postupně se dostal až do vedení, jelikož startoval na tvrdších pneumatikách než soupeři.

K mechanikům zamířil až ve 35. z 50 kol. Po zastávce si poradil s Georgem Russellem, ale na dostřel třetího Charlese Leclerca se dostat nedokázal. Cílem projel čtvrtý sekundu za Monačanem.

„Tohle je maximum, kterého jsme dnes mohli dosáhnout. Samozřejmě mě mrzí, že jsme nedosáhli na pódium. Ztěžuji si život, obzvlášť v takovém závodě by bylo mnohem jednodušší a v pohodě jet vpředu. Musím si trochu pomoct a mít lepší soboty,“ řekl Norris, jehož slova cituje Motorsport.com.

„Red Bully jsou v kvalifikaci stejně rychlé, stejně tak v závodě. Jen proto, že my jsme rychlí v tréninku, lidé přicházejí s těmito hloupými tvrzeními. My nevěříme, že jsme daleko vpředu. Myslím, že Max tady dnes byl nejrychlejší, takže my musíme pracovat.

„Lidé stále říkají, že jsme nejlepší, jsme nejrychlejší, bla bla bla, ale to jen proto, že ukazujeme trochu více rychlosti v tréninku. Když přijde na kvalifikaci, nemáme nic navíc, ale takovým způsobem my to děláme. Takhle cítíme, že věci optimalizujeme. Kdybychom to nedělali, byli bychom ještě dále.

„Jsem spokojen s prací, kterou děláme. Máme skvělé auto a já jsem zřejmě nejrychlejší v průměru, ale zjevně to nestačí.“