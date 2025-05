Piastri a Norris bagatelizují svůj náskok. Ve hře o pole position podle nich budou i další jezdci

Oscar Piastri si nemyslí, že si to v sobotu rozdají o pole position jen jezdci McLarenu. Očekává, že ve hře bude více jezdců.

„V tuto chvíli si nemyslím, že je to jen Lando a já,“ řekl Piastri, kterého cituje RaceFans. „Myslím, že se k nám zítra v boji přidá ještě několik dalších, takže se musíme držet při zemi a pokusit se najít něco navíc.“

Lídr šampionátu přiznává, že byl „přiměřeně“ spokojen s tempem během tréninku. „Ale myslím, že je tu ještě pár věcí, na kterých chceme zkusit zapracovat a zlepšit je.“

„Nebyl by to první pátek, kdy jsme vypadali silně, a pak všichni v kvalifikaci ještě něco přidali. Chceme se proto zlepšit, ale zatím všechno probíhá celkem hladce. Auto vypadá solidně. Ještě tu je pár věcí k doladění, ale celkově to není špatné.“

Podobně vidí pátek v Imole také Piastriho týmový kolega Lando Norris. „Myslím, že dnes jsem docela spokojený,“ řekl Lando Norris pro Sky Sports.

„Je to náročná trať, kde je těžké dostat se do správného rytmu. Je rychlá. Tahle trať je hlavně o načasování a o tom, aby si všechno perfektně sedlo, což není snadné, když jedeme v takových rychlostech, jaké máme.“

„Takže to byl zábavný den. Dosáhli jsme nějakých zlepšení a doufáme, že zítra přijdou další. Jsem si jistý, že i Oscar ještě něco najde. V druhém volném tréninku vždy vypadáme dobře, vypadáme lépe než ostatní, a pak přijde kvalifikace a oni nás doženou, takže si nemyslím, že jsme v pohodlné pozici, pořád máme co dělat.“

„Alpine byli rychlí, tady byli vždy rychlí. Jsem si jistý, že Red Bull to také dožene a Mercedes bude silný, jakmile naplno využijí výkon motoru. Není tedy důvod být v klidu. Ale myslím, že to byl produktivní pátek.“