Piastri: 57 kvalifikačních kol udělalo z GP Kataru nejtěžší závod mého života

Druhé stupně vítězů za sebou a vylepšení nejlepšího výsledku kariéry ve formuli 1. Nováček Oscar Piastri z McLarenu dojel ve Velké ceně Kataru na druhém místě před svým týmovým kolegou Landem Norrisem.

Kvůli obavám o životnost pneumatik nařídila Mezinárodní automobilová federace (FIA) jezdcům minimálně tři zastávky v boxech během 57kolového závodu. Piloti díky tomu mohli v jednotlivých stintech více tlačit a nemuseli volit tak konzervativní přístup.

„Rozhodně nejtěžší závod, který jsem v životě jel. S třemi zastávkami to bylo v podstatě na plný plyn, bylo to 57 kvalifikačních kol, které cítím, že jsem odjel. Opravdu dobrý závod, jsem rád, že všechny pneumatiky zůstaly pohromadě,“ řekl Piastri.

Australan vydělal na kolizi jezdců Mercedesu v první zatáčce, která ovlivnila také Fernanda Alonsa a Charlese Leclerca. Piastri se díky tomu posunul z šestého na druhé místo.

„První zatáčka byla hezká. Před závodem to rozhodně bylo v plánu! Ale ano, skutečně působivá rychlost.“

Norris z desátého místa na stupních vítězů

V páteční kvalifikaci byly oběma pilotům McLarenu smazány časy za překročení limitů dráhy a Norris kvůli tomu startoval až desátý.

„Mega závod od startu do cíle. Dobrý start, dobrá rychlost v průběhu celého závodu, dnes jsme měli asi nejlepší rychlost ze všech, takže jsem rád,“ řekl Norris.

„Stres, horko, pot, trochu unavený, ale skvělá práce týmu, teď jsou to tři (pódia) v řadě,“ dodává Norris, který po druhých místech v Singapuru a Japonsku dnes dojel třetí.

Norris souhlasí, že stanovením maximálního počtu kol v každém stintu byl už tak fyzicky náročný závod v horkých podmínkách v Kataru ještě těžší.

„Tři zastávky to fyzicky mnohem ztížily, můžete mnohem více tlačit. I v posledním stintu jste mohli jet na plný plyn, byl to zřejmě jeden z nejtěžších závodů. Ale byla to pěkná výzva. A gratuluji Oscarovi, žádné chyby. A samozřejmě opět Maxovi.“