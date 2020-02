Pět závodů, pět vítězů. ePrix v Marakeši vyhrál da Costa

Žádný safety car a ani žlutá fáze. Závod formule E v Marakeši probíhal v rychlém ale rozhodně ne nudném tempu.

První pole position v letošní sezóně získal António Félix da Costa a tým DS Techeetah. Druhá řada patřila Maximilianu Güntherovi.

Lídrem šampionátu byl před dnešním závodem Mitch Evens, který ale v kvalifikaci nenajel do měřeného kola a startoval poslední.

Da Costa si pohlídal start a udržel se na prvním místě. De Vries se dostal před Lotterera na třetí pozici, ale později dostal penalizaci průjezd boxy za překročení výkonu při rekuperaci a z boje u dobrý výsledek vypadl.

Günther byl v úvodní fázi závodu přilepený na difuzoru Da Costy. V polovině závodu na něj zaútočil. První pokus mu nevyšel, ten druhý už ano. Da Costovi ale nedokázal ujet.

Da Costa poté aktivoval útočný mód a dostal se zpět na první místo. Strategie DS Techeetah se Güntherovi vymstila o chvíli později znovu, když se před něj dostal i Vergne, který startoval z jedenáctého místa.

