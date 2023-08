Personální struktura Ferrari je nyní na míle vzdálená dokonalosti, tvrdí Vasseur

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur přiznává, že současná personální struktura stáje z Maranella není ideální.

Frédéric Vasseur stanul v čele Scuderie Ferrari na zatáčku letošního roku, kdy zaplnil prázdné místo po rezignaci jeho předchůdce Mattii Binotta.

I když od té chvíle uplynulo jen něco málo přes půl roku, změnilo se toho v Maranellu z personálního hlediska mnohé. Scuderii opustili mj. sportovní ředitel Laurent Mekies (od příští sezony bude šéfovat týmu AlphaTauri) či respektovaný inženýr David Sanchez (míří do McLarenu).

Do Ferrari by pak naopak měl v roce 2025 zamířit současný šéf výkonnosti Mercedesu Loic Serra.

Podle šéfa Scuderie Frédérica Vasseura jsou nicméně personální změny něčím, co nikdy neskončí.

„Jsme na míle daleko ideální situaci, protože pokud děláte mou práci, není třeba si představovat, že zde existuje dokonalá struktura,“ řekl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Neustále se musíte zlepšovat a vždycky musíte něco měnit. Pokud zůstanete dva roky po sobě na stejném místě, pak jste mrtví, protože všichni ostatní se zlepší,“ uvědomuje si Francouz ve službách Ferrari.

„Neznamená to však, že mám jasnou představu, že musím udělat zrovna tohle a bude to fungovat. To by bylo hloupé. V příštích týdnech, měsících, letech uděláme nějaké změny, protože existují některé oblasti, které vyžadují časově náročnější řešení. Jde ale o trvalý vývoj a neustálý posun vpřed.“