Perná noc u Williamsu. V kvalifikaci bourali Russell i Latifi

Čtyři minuty před koncem Q2 byl George Russell v rychlém kole, když byl ve 13. zatáčce až příliš agresivní a po smyku a průletu kačírkem se zastavil až o bariéru. S vozem se ale dokázal vrátit do boxů.

Kvalifikace byla přerušena. Krátce po jejím restartu nezvládl ve svém rychlém kole průjezd osmou zatáčkou Nicholas Latifi. Kanaďan v nájezdu do zatáčky najel levým kolem na trávu a dostal smyk.

„Bohužel jsem ve svém posledním pokusu udělal chybu. Tlačil jsem na maximum a byl jsem v opravdu dobrém kole, ale zadní pneumatiky už byly na limitu. Najel jsem do předposlední zatáčky příliš tvrdě a ztratil kontrolu nad zadní části auta, postup do Q3 by byl ale těsný. V tu chvíli jsem měl to kolo rozjeté na postup do nejlepší desítky, omlouvám se týmu,“ řekl Russell, který o tři desetiny sekundy nepostoupil mezi deset nejrychlejších a skončil jedenáctý.

„Takhle jsem nechtěl zakončit svou kvalifikaci. Trochu jsem poškodil zadní zavěšení, ale převodovka je naštěstí v pořádku. Není to nic, co by kluci a holky nedokázali přes noc opravit.“

Latifi poškodil vůz více

Latifiho náraz do bariéry byl silnější a jeho vůz byl poškozen více.

„Podíval jsem se na svůj incident v Q2, myslím, že jsem lehce neodhadl nájezd a dostal se na trávu. Je to velmi rychlá zatáčka, ve které to nemůžete zachránit,“ řekl Latifi, který obsadil 14. místo.

„Trochu nás ovlivnila první červená vlajka, ale i na opotřebovaných pneumatikách jsem viděl, že zlepšuji svůj čas, tak jsem tvrdě tlačil. Byl to velký náraz, ale tyto vozy jsou bezpečné a cítím se dobře. Poškození je ale značné, omlouvám se tedy klukům a holkám, kteří budou tvrdě pracovat, aby to do zítra opravili.“