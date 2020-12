Perfektní vztah se Sainzem Jr. pomohl k dosažení třetího místa, říká Norris

Lando Norris a Carlos Sainz Jr. pátým a šestým místem v posledním závodě sezóny v Abú Dhabí zajistili McLarenu nejlepší výsledek v Poháru konstruktérů od roku 2012, kdy tým z Wokingu také skončil třetí.

Podle Norrise k tomu přispěl velmi dobrý a silný vztah během dvouletého působení s týmovým kolegou Sainzem Jr., který bude od příští sezóny závodit za Ferrari.

„Jednou z nejdůležitějších věcí v dosažení třetího místa v letošním roce byla kombinace dobrých kamarádů a dobrého přátelství, ale také jak soutěživí jsme a jak moc chceme toho druhého porazit. Myslím, že když tohle všechno dáte dohromady, dostanete perfektní kombinaci pro dosažení třetího místa,“ řekl Norris.

„Tento rok byla spousta závodů, kdy jsme jako tým zvládli věci velmi dobře a díky tomu jsme dosáhli mnohem lepších výsledků. Já respektuji Carlose, on respektuje mě a chtěli jsme pro tým odvést co nejlepší práci. Dnešek perfektně ukazuje naši týmovou práci.“

Sainzovo loučení

Sainz Jr. se po dvouletém působení u McLarenu od příští sezóny formule 1 stane pilotem Ferrari, kde nahradí Sebastiana Vettela. Dosažení třetího místa v Poháru konstruktérů považuje za „nejlepší zakončení“ u týmu.

„Jsem velmi šťastný, velmi šťastný za všechny. Myslím, že jsme si to zasloužili. Měli jsme neuvěřitelný rok. Nebylo to snadné, protože jsme občas nebyli třetí nejrychlejší. Skvělý výkon, skvělá práce všech v továrně. Gratuluji a myslím, že je to nejlepší způsob zakončení mého období u McLarenu,“ řekl Sainz Jr.

„Byly to pro mě neuvěřitelné dvě sezóny. Jsem velmi šťastný, že jsem byl součástí tohoto skvělého pokroku. Tým se neustále zlepšuje. Přede mnou samozřejmě stojí nová výzva, které se upřímně nemohu dočkat, ale dnes je čas oslavovat s McLarenem, protože pro tento tým je třetí místo obrovským úspěchem. Ukazuje to, že tým jde správným směrem, mám z toho velkou radost.“