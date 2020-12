Pérezův výkon nešlo ignorovat, říká Horner. Verstappen doufá, že mu bude kolega v patách

U Red Bullu věří, že budou moci příští rok bojovat s Mercedesem od začátku sezóny a díky Pérezovi budou mít „nahoře“ obě auta.

„Je to spíše o tom, že budeme mít druhé auto, které bude schopné být nahoře i po celý závod a budeme se moci pokusit vyvinout tlak,“ řekl Verstappen pro Autosport. „Například jako v Abú Dhabí, kde byl Alex na konci docela blízko.“

Podle Verstappena je těžké s Mercedesem bojovat, „protože mě vždy pokryjí jedním autem“.

„Jen doufám, že Checo bude tím, kdo bude jednak tlačit celý tým vpřed, ale také mi bude v patách, což je vždy pěkné. Chcete, aby vás týmový kolega dostal pod tlak, je to vzrušující.“

Nešlo ignorovat Pérezův výkon

„Myslím, že jsme všichni chtěli, aby Alex uspěl,“ uvedl Christian Horner pro Motorsport.com. „Řekli jsme, že Alexovi dáme sezonu a nebudeme před tím dělat žádná rozhodnutí, abychom měli kompletní soubor dat. A to jsme samozřejmě udělali.“

„Ale když se podíváte na data a podíváte se na rozdíl mezi těmito dvěma jezdci, bylo to rozhodnutí, které tím bylo velmi ovlivněno.“

„Bylo prostě nemožné ignorovat Sergiův výkon v Racing Pointu v průběhu roku, zejména ve druhé polovině sezóny.“

„Bylo to těžké, velmi obtížné rozhodnutí, o to těžší, že Alex je tak milý chlap, ale zůstává důležitou součástí týmu a do značné míry součástí týmu pro rok 2021 – zaměřuje se především na vývoj pro rok 2022. A samozřejmě se bude velmi soustředit na to, aby se stal uchazečem o návrat v roce 2022.“

Pérez už jezdil v roce 2013 za McLaren, který jsme tehdy mohli považovat za velký tým. Vydržel v něm ale jen rok. Podle Hornera je dnes už jinde.

„Když se podíváte na množství pódií a úspěchů, kterých za ta léta dosáhl, myslím, že bude dobrým přírůstkem do týmu. Myslím, že se to znovu ukazuje naše odhodlání postavit příští rok konkurenceschopný tým proti Mercedesu.“

Horner si nemyslí, že mezi Pérezem a Verstappenem budou vznikat problémy.

„Myslím, že Sergio závodil několik sezón s Nicem Hülkenbergem a nepamatuji si, že by mezi nimi byly nějaké problémy.“