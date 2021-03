Pérezův první den za volantem red bullu přerušil odpadlý kryt motoru

Pro druhý den testů v Bahrajnu Pérez převzal letošní monopost RB16B od Maxe Verstappena, který v pátek zajel nejrychlejší čas a odjel i nejvíce kol.

Mexičan se v sobotu postaral o jedno z přerušení jízd. Na cílové rovince chtěl předjet Nicholase Latifiho, když ale vyjel z větrného pytle za jeho williamsem, proudící vzduch způsobil, že z jeho vozu odletěl kryt motoru.

„Jak jste viděli v televizi, nemohl jsem cítit, kdy se to stalo. Vůz byl jen trochu těžší, jinak si ale myslím, že to tým vyřeší. Neztratili jsme tím příliš mnoho času, bylo to stejné pro všechny, protože tam byla červená vlajka,“ popsal Pérez.

„Celkově vzato, i když jsme ráno přišli o nějaký čas na trati, myslím si, že to byl dobrý den. Podmínky jsou tu velmi zrádné a oproti včerejšku odlišné, čeká nás tedy ještě spousta práce a vývoje.“

I přesto dokázal během svého prvního oficiálního dne za volantem odjet 117 kol. Mexičan zajel osmý nejrychlejší čas, když na Valtteriho Bottase ztratil 1,3 sekundy.

Pérez usedne do monopostu ještě zítra dopoledne, než pro odpolední část vůz opět předá Verstappenovi.

„Začínám si na to zvykat. V autě pochopitelně vidím potenciál a těším se na to.“