Pérezův příchod Red Bull posílí, myslí si Hamilton

Také Max Verstappen, jehož týmovým kolegou Pérez příští rok bude, očekává, že Red Bull bude v sezóně 2021 v mnohem silnější pozici v boji s Mercedesem o mistrovské tituly.

Důležitost mít silného týmového kolegu Hamilton připomenul rokem 2008, kdy získal svůj první titul mistra světa. Jeho tehdejší týmový kolega u McLarenu Heikki Kovalainen však nepodával takové výkony, aby mu v boji s piloty Ferrari mohl pomoci.

„Se vší úctou k Alexovi (Albonovi, kterého Pérez u Red Bullu nahradí, pozn. redakce), v závodech jsem to byl já a Valtteri (Bottas) proti Maxovi. Byl jsem v pozici, ve které je Max, když jsem byl v McLarenu a byl jsem vedoucím autem, tak náš druhý vůz se nezapojil do souboje. Když jsem tedy bojoval s Ferrari, mohli promýšlet strategii a podstatně nám to ztížit,“ řekl Hamilton.

„Přirozeně to tedy Red Bull posílí. Myslím, že Sergio jel tento rok neuvěřitelně a sedačku si zcela zaslouží. Byl jsem proto velmi rád, když jsem slyšel, že jej angažoval jeden z top týmů a dal mu tuto příležitost. Bude vzrušující sledovat jeho bitvu s Maxem. Pro nás jako tým (Mercedes) to bude mnohem náročnější.

„Budeme muset opravdu udělat další krok vpřed, protože to bude souboj, který jsme nějakou dobu neviděli. Myslím tím, že proti nám budou bojovat dva jezdci. Jako tým nás to ale těší. Milujeme výzvy a bude to mnohem více vzrušující.“

Z příchodu Péreze do Red Bullu má radost také druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, ačkoliv Fin je v očekáváních zdrženlivější.

„Jsem rozhodně rád za Sergia, myslím, že si sedačku ve F1 zaslouží. A teď je v jednom z top týmů, to je dobrá zpráva. Mám pocit, že souboj s Red Bullem bude možná trochu náročnější, v tuto chvíli jsou to ale jen odhady. Uvidíme, až začneme příští rok, ale mělo by to být zajímavé,“ řekl Bottas.