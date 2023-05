Pérezovi se jezdilo jako na mokru

Zatímco Max Verstappen si pátek pochvaloval, Sergio Pérez si postěžoval na špatnou přilnavost i vlastní výkon.

Max Verstappen (4./1.)

Úřadující mistr světa začal závodní víkend na Floridě, jak nejlépe mohl. Red Bull je rychlý i v Miami, nizozemský závodník tak může navázat na loňské vítězství.

„Dneska to bylo dobré. Nejprve jsme si museli zvyknout na nový asfalt, v průběhu dne se hodně vyvíjel. Mimo ideální stopu to pořád dost klouže, ale jinak je to v pohodě.

Nejdůležitější je, že jsme trefili nastavení, v autě jsem se cítil dobře. Přes noc bychom pár věcí ještě rádi vylepšili, ve všech zatáčkách bychom chtěli být o něco rychlejší. Ne vždy je to ale možné. Uvidíme, jaké nás čeká počasí, ale jinak pátek vnímám pozitivně,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (11./4.)

Mexický pilot byl po pátečních jízdách o poznání méně spokojený. Nově položený asfalt je prý příliš kluzký, Pérezovi také vadily vlastní chyby.

„Podmínky na trati nebyly zrovna dobré, hlavně v prvním tréninku byla přilnavost špatná. Jelo se mi jak na mokru nebo v přechodných podmínkách. Při nízké přilnavosti se toho moc nenaučíte, ale rozestupy jsou malé a můžeme udělat velké pokroky.

Zkoušeli jsme různá nastavení. Celkově to pro mě nebyl nejpovedenější pátek. V jednom z rychlých kol jsem zablokoval kola v poslední zatáčce. V závodní simulaci jsem toho příliš nezjistil. Měl bych se ještě hodně zlepšit, nejel jsem moc dobře. Pokud se zlepším po jezdecké stránce, mělo by to být v pohodě,“ věří Pérez.