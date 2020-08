Péreze srazila penalizace za nerespektování modrých vlajek. Velmi nespravedlivé, říká

Mexičan se po dvou závodech vrátil do formule 1 poté, co se vyléčil z onemocnění covid-19. Po většinu závodu se pohyboval na čtvrtém a pátém místě.

Dominantní Lewis Hamilton nadělil v průběhu závodu celé jedno kolo všem jezdcům kromě druhého Maxe Verstappena a třetího Valtteriho Bottase.

Když se v technickém posledním sektoru Katalánského okruhu dostal Hamilton za čtvrtého Péreze, dostal Mexičan varování modrými vlajkami, že má pustit rychlejšího jezdce před sebe.

Pérez tak učinil na cílové rovince, což bylo ale podle rozhodnutí sportovních komisařů pozdě a dostal pětisekundovou penalizaci za nerespektování modrých vlajek. V konečném pořadí se tak Pérez propadl ze čtvrté na pátou pozici.

„Nechápu, kam jsem měl uhnout. Hamilton mě dojel velmi pozdě v tom kole a poslední sektor je velmi úzký, takže jsem neměl kam jet. Bylo by z mého pohledu velmi nebezpečné něco tam vymýšlet, ale dostal jsem penalizaci. Cítím, že to je velmi nespravedlivé, ale tak to je,“ řekl Pérez pro Sky Sports F1.

„Dostal jsem varování na výjezdu z deváté zatáčky a do desáté zatáčky byl Lewis velmi rychlý, takže první příležitost jsem podle mě měl až v první zatáčce, protože trať je velmi úzká a špatně by to dopadlo. Myslel jsem, že ztratí více času, když ho pustím tam než před první zatáčkou.

„Dostal jsem penalizaci, tak nevím, jestli se něco změnilo, zatímco jsem tu nebyl, ale viděl jsem horší věci.“

Stroll vydělal na Pérezově trestu

Pérezova penalizace naopak pomohla jeho týmovému kolegovi Lanci Strollovi, který se tím posunul na čtvrté místo.

Kanaďan měl velmi dobrý start, když se dostal ze pátého na třetí místo. V pátém kole jej předjel Valtteri Bottas a v průběhu závodu také Pérez, ten se však po penalizaci propadl ve výsledcích za něj.

„Měl jsem skvělý rozjezd a dokázal jsem předjet Checa (Péreze) a Bottasův mercedes. Byl to skvělý pocit jet pár kol na třetím místě, i když jsme věděli, že s mercedesy nemůžeme bojovat. Čtvrté místo dnes bylo maximem,“ řekl Stroll.

„S Checem to byla pěkná bitva na trati. Přešli jsme v závodě na strategii dvou zastávek, dokázal jsem získat pozice a v závěru předjet Vettela. Další pozici jsem vydělal i Checovou penalizací. Dnešek byl jen o šetření pneumatik, což bylo v horku obtížné, ale zvládli jsme to.“