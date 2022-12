Péreze Ricciardův návrat do Red Bullu neznepokojuje

Sergio Pérez se neobává o své místo u Red Bullu poté, co se do týmu formule 1 z Milton Keynes vrací Daniel Ricciardo.

33letý Australan se po svém konci u McLarenu vrací do Red Bullu jako rezervní jezdec, navíc bude mít na starost práci na simulátoru a marketingové aktivity.

Během oznámení návratu Australana do týmu, ve kterém strávil v roli závodního jezdce pět sezón, šéf stáje Christian Horner popřel, že by Red Bull plánoval Ricciardův návrat do závodní sedačky.

„Danielův kontrakt je velice specifický. S Checem (Pérezem) máme smlouvu na další dva roky,“ řekl Horner.

Pokud by nicméně Pérez nebo Max Verstappen nemohli nastoupit do velké ceny, Red Bull sáhne po Ricciardovi. A ačkoliv Pérez na svého týmového kolegu Verstappena nestačí, není pravděpodobné, že by Red Bull přistoupil k jeho výměně za Ricciarda.

„Jsem celkem v klidu,“ řekl Pérez o víkendu pro Sky Sports na předváděcí jízdě v rámci oslav titulů Red Bullu v Milton Keynes.

„Neustále žijeme pod velkým tlakem. Z mé strany se nic nemění. Myslím, že pro tým je velký úspěch mít jezdce jako je Daniel, který velmi přispěje našemu týmu,“ dodává.

„Je to skvělý chlap, je to jeden z lidí, se kterými si v paddocku nejvíce rozumím, takže si myslím, že je skvělé mít Daniela v týmu, z mé strany se nic nemění.“