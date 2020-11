Péreze připravil elektrický problém o pódium, Stroll skončil koly vzhůru

Pérez získal po startu z pátého místa dvě pozice a dostal se na třetí místo za Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena.

Mexičan zůstal třetí i po dvou zastávkách v boxech, během kterých přezul nejprve ze střední sady, na které startoval, na tvrdou, kterou v 36. kole vyměnil za další tvrdou sadu pneumatik.

Tři kola před cílem se ale na cílové rovince z Pérezova racing pointu začalo kouřit a o půl kola později musel nakonec svůj vůz odstavit.

Vinou technického problému s MGU-K tak v Bahrajnu nenavázal třetím místem na druhou pozici z minulého závodu v Turecku.

„Myslím, že jsme předvedli skvělý závod a stupně vítězů byly naše. Bylo těžké odstoupit tři kola před koncem kvůli elektrickému problému s MGU-K. Měli jsme dojet před Red Bullem a Mercedesem, což je pro nás všechny v týmu skvělá odměna, po celý víkend jsme odváděli velmi dobrou práci,“ řekl Pérez.

„Dnes jsme přišli o opravdu důležité body, což nám komplikuje bitvy v šampionátu jezdců a konstruktérů. Pozitivní ale je, že máme stále ještě dva závody. Pro mě a pro tým je skutečně těžké přijmout dnešní výsledek.“

Stroll skončil koly vzhůru

Pro druhého pilota Racing Pointu Lance Strolla skončil závod v Sachíru v prvním kole po přerušení závodu kvůli nehodě Romaina Grosjeana.

V osmé zatáčce došlo k souboji Strolla s Daniilem Kvjatem, po kterém se monopost Kanaďana roztočil a Stroll zůstal koly vzhůru. Z nehody vyvázl nezraněn.

„Jsem ze závodu frustrovaný. Od Monzy jsme získali dva body a byla to série incidentů, za které jsem nemohl. V jeden moment jsme byli na čtvrtém místě v šampionátu jezdců a měli jsme velmi silný vstup do sezóny. Současnou situaci to tak dělá ještě více frustrující,“ řekl Stroll.

„K dnešnímu incidentu nemám příliš co říct. Jeli jsme osmou zatáčkou, když jsem dostal ránu od Daniila (Kvjata), který se najednou zjevil a srazil se se mnou. Havárie vypadala hůře, než byla. Já jsem v pořádku, Daniil dostal penalizaci,“ připomíná Stroll skutečnost, že pilot AlphaTauri dostal penalizaci 10 sekund.

Racing Pointu se kvůli nulovému bodovému zisku ze závodu v Bahrajnu zkomplikovala situace v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů. Na to se dostal McLaren, který má na čtvrtý Racing Point náskok 17 bodů. O deset bodů méně má pátý Renault.