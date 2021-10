Péreze mrzí déšť v závěru texaské kvalifikace, který mu zabránil ve větším zlepšení

Mexičanovi patřila po prvních pokusech závěrečné části kvalifikace nejlepší výchozí pozice. V závěrečných pokusech jej ale překonal jak Verstappen, tak také Lewis Hamilton. Pérez tak byl odsunut do druhé řady.

„V tom posledním kole jsme byli opravdu blízko. Myslím, že jako tým jsme odvedli skvělou práci. Můj poslední pokus bohužel nebyl v průběhu celého okruhu tak dobrý. Docela dost jsem se zlepšil v prvním sektoru, ale nebyl jsem schopen to udržet,“ řekl Pérez.

Situaci jezdcům na konci třetí části kvalifikace zkomplikoval lehký déšť v určitých částech Okruhu Amerik.

„Myslím, že déšť mě až příliš ovlivnil v posledním sektoru. Objevily se tam dešťové přeháňky a já ve dvou zatáčkách ztratil přilnavost.“

I přesto se Pérezovi podařilo druhým pokusem o 46 tisícin zlepšit svůj čas. Čísla však potvrzují jeho slova, když v posledním sektoru zajel v závěrečném pokusu o téměř dvě desetiny horší čas (30,803 sekundy ve druhém pokusu, 30,644 sekundy v prvním pokusu, pozn. redakce). Verstappen ve svém nejrychlejším pokusu zajel třetí sektor za 30,672 sekundy.

Verstappen dosáhl na devátou pole position

Devátou pole position v letošní sezóně získal v Austinu Max Verstappen, vedle kterého se postaví jeho největší soupeř v boji o titul Hamilton.

„V posledním kole začalo lehce pršet v posledním sektoru. Nebyl jsem si jistý, jestli to dokážu udržet v čase na kolo,“ řekl Verstappen.

„Ale stačilo to a byl to velmi dobrý výkon, když jsem poskládal takový čas, skončil na pole position a pro tým je to první a třetí místo.“